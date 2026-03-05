"Самолет Судного дня" вылетел из США на фоне войны в Иране: что известно

Американский военно-морской самолет E-6 Mercury покинул территорию США и отправился через Атлантику. Этот самолет выполняет функции воздушного командного пункта в случае чрезвычайной ситуации национального масштаба.

На необычный маршрут "самолета Судного дня" E-6 Mercury обратил внимание OSINT-аналитик, который пишет в Х под ником Egypt's Intel Observer.

"Ого, американский военно-морской самолет E-6 Mercury только что покинул территорию США и направляется через Атлантику", — написал он несколько часов назад.

OSINT-аналитик также пояснил, что E-6 Mercury выполняет функции воздушного командного пункта в случае чрезвычайной ситуации национального масштаба. В том числе, передавая приказы о запуске ядерного оружия от имени президента США атомным подводным лодкам с баллистическими ракетами, межконтинентальным баллистическим ракетам и стратегическим бомбардировщикам.

В комментариях сначала предположили, что "самолет Судного дня" направляется на Ближний Восток, но позже Egypt's Intel Observer сообщил, что E-6 Mercury в итоге приземлился в Норвегии.

E-6 Mercury приземлился в Норвегии Фото: Соцмережі

Комментаторы отметили, что часто видят E-6 Mercury, когда он куда-то летит, но автор поста уточнил, что "самолет Судного дня" полетел через Атлантический океан, что необычно.

На скриншоте, который он сделал, видна отметка "empty callsign", или "пустой позывной". Это значит, что самолет не передает уникальный идентификатор, что часто происходит из-за блокировки конфиденциальности, что характерно для частных/бизнес-джетов, которые могут запросить сокрытие своей личной информации от общедоступных служб отслеживания, технических проблем с транспондером или необработанных данных. Хотя на большинстве самолетов отображается бортовой номер или номер рейса, фраза "нет позывного" означает, что информация отсутствует, скрыта или не распознана.

Военные или специальные рейсы могут не использовать стандартные позывные по соображениям безопасности или оперативным причинам.

Некоторые предположили, что "самолет Судного дня" покинул США, потому что в ночь на 3 марта, в разгар войны на Ближнем Востоке, США провели испытание баллистической ракеты у побережья Калифорнии .

Баллистическая ракета Minuteman III, способная нести ядерные боеголовки в 20 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, стартовала с космодрома Ванденберг недалеко от Санта-Барбары.

Согласно сообщению Космических сил США, невооруженная ракета, известная как GT 254, поразила намеченную цель вблизи Маршалловых островов в западно-центральной части Тихого океана.

Напомним, Дональд Трамп уверен, что военная кампания в Иране развивается так, как нужно. И заявил, что у США достаточно оружия, несмотря на обеспокоенность чиновников Пентагона и законодателей в Конгрессе по поводу сокращения военных запасов.

При оказалось, что разведке США не хватает людей для сопровождения войны в Иране, которая оказалась масштабнее чем ожидалось и продлится не четыре недели, не 100 дней, а шесть месяцев.