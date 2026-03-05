"Літак Судного дня" вилетів зі США на тлі війни в Ірані: що відомо

Американський військово-морський літак E-6 Mercury покинув територію США і вирушив через Атлантику. Цей літак виконує функції повітряного командного пункту в разі надзвичайної ситуації національного масштабу.

На незвичайний маршрут "літака Судного дня" E-6 Mercury звернув увагу OSINT-аналітик, який пише в Х під ніком Egypt's Intel Observer.

"Ого, американський військово-морський літак E-6 Mercury щойно залишив територію США і прямує через Атлантику", — написав він кілька годин тому.

OSINT-аналітик також пояснив, що E-6 Mercury виконує функції повітряного командного пункту в разі надзвичайної ситуації національного масштабу. Зокрема, передаючи накази про запуск ядерної зброї від імені президента США атомним підводним човнам із балістичними ракетами, міжконтинентальним балістичним ракетам і стратегічним бомбардувальникам.

У коментарях спочатку припустили, що "літак Судного дня" прямує на Близький Схід, але пізніше Egypt's Intel Observer повідомив, що E-6 Mercury зрештою приземлився в Норвегії.

E-6 Mercury приземлився в Норвегії Фото: Соцмережі

Коментатори зазначили, що часто бачать E-6 Mercury, коли він кудись летить, але автор поста уточнив, що "літак Судного дня" полетів через Атлантичний океан, що незвично.

На скріншоті, який він зробив, видно позначку "empty callsign", або "порожній позивний". Це означає, що літак не передає унікальний ідентифікатор, що часто відбувається через блокування конфіденційності, що характерно для приватних/бізнес-джетів, які можуть запросити приховування своєї особистої інформації від загальнодоступних служб відстеження, технічних проблем із транспондером або необроблених даних. Хоча на більшості літаків відображається бортовий номер або номер рейсу, фраза "немає позивного" означає, що інформація відсутня, прихована або не розпізнана.

Військові або спеціальні рейси можуть не використовувати стандартні позивні з міркувань безпеки або оперативних причин.

Дехто припустив, що "літак Судного дня" залишив США, тому що в ніч на 3 березня, у розпал війни на Близькому Сході, США провели випробування балістичної ракети біля узбережжя Каліфорнії.

Балістична ракета Minuteman III, здатна нести ядерні боєголовки, що у 20 разів потужніші за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму, стартувала з космодрому Ванденберг недалеко від Санта-Барбари.

Згідно з повідомленням Космічних сил США, неозброєна ракета, відома як GT 254, вразила намічену ціль поблизу Маршаллових островів у західно-центральній частині Тихого океану.

Нагадаємо, Дональд Трамп упевнений, що військова кампанія в Ірані розвивається так, як потрібно. І заявив, що у США достатньо зброї, незважаючи на занепокоєння чиновників Пентагону і законодавців у Конгресі з приводу скорочення військових запасів.

При цьому виявилося, що розвідці США не вистачає людей для супроводу війни в Ірані, яка виявилася масштабнішою, ніж очікувалося, і триватиме не чотири тижні, не 100 днів, а шість місяців.