Ту-142 РФ проникли в Аляску и Канаду: почему США подняли в воздух армаду самолетов

Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) заметило два бомбардировщика Ту-142 Вооруженных сил Российской Федерации, которые слишком близко подошли к воздушному пространству Аляски и Канады. Какие меры приняли американцы в ответ на инцидент и чем опасны Ту-142, что против них подняли эскадрилью самолетов?

Для идентификации и сопровождения российских Ту-142 армии США и Канады направили суммарно 12 самолетов, говорится в заявлении NORAD. При этом заверили, что РФ не нарушила границы воздушного пространства обеих стран и не представляла угрозы. Отчет опубликовало командование базы космических сил базы "Петерсон" в Колорадо. Инцидент с самолетами произошел еще 4 марта, уточнили военные.

Как сообщила пресс-служба северного командования США, чтобы сопровождать самолеты РФ подняли в воздух два истребителя F-35 Lightning II, два F-22 Raptor, четыре самолета-заправщика KC-135 Stratotanker, один самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS E-3, два канадских истребителя CF-18 Hornet и один канадский танкер Airbus CC-150 Polaris.

"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады. Такая деятельность России в зоне ПВО Аляски и Канады происходит регулярно и не рассматривается как угроза", — отдельно отметили в NORAD.

Также уточняется, что два бомбардировщика Ту-142 находились в зоне ADIZ — то есть недалеко от границы воздушного пространства США и Канады. В этой зоне все самолеты идентифицируются благодаря сети из спутников, наземных и воздушных радаров, а также истребителей.

На странице Instagram американского конгрессмена Дэна Саливана есть инфографика с контурами зоны ADIZ вокруг Аляски. Видим, что российские бомбардировщики, должны были долететь до границ Канады на севере и юге, чтобы вызвать реакцию Оттавы.

Кроме того, Салливан опубликовал данные об активности РФ и Китая в зоне Аляски. Повышенная активность началась с августа 2022 года: по состоянию на конец 22024 года зафиксировали почти 100 случаев, когда фиксировали самолеты, корабли или воздушные шары.

Ту-42 — бомбардировщик ВС РФ, изготовленный со времен СССР. Вооружение самолета — более 11 т ракет и бомб различного назначения. Среди них — противокорабельные и противолодочные ракеты, торпеды и глубинные бомбы. Указанное оружие угрожает как надводным военным кораблям, так и ядерным субмаринам США, для обнаружения которых его намеренно создали во времена Холодной войны.

Отметим, Фокус писал о других случаях появления авиации РФ слишком близко к воздушному пространству других стран. В частности, в июле 2024 года сразу пять бомбардировщиков Ту-142 кружили на севере Атлантики. На портале NORAD объяснили, что россияне настраивали работу загоризонтной РЛС. Еще один случай произошел в феврале 2026 года: россияне подняли в воздух один Ту-95, два Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Напоминаем, во время войны в Иране Армия обороны Израиля сбила самолет Як-130, который Тегеран купил у РФ.