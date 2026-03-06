Ту-142 РФ проникли до Аляски та Канади: чому США підняли у повітря армаду літаків

Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) помітило два бомбардувальники Ту-142 Збройних сил Російської Федерації, які надто близько підійшли до повітряного простору Аляски та Канади. Які заходи вжили американці у відповідь на інцидент та чим небезпечні Ту-142, що проти них підняли ескадрилью літаків?

Для ідентифікації та супроводу російських Ту-142 армії США та Канади надіслали сумарно 12 літаків, ідеться у заяві NORAD. При цьому запевнили, що РФ не порушила кордони повітряного простору обох країн і не становила загрози. Звіт опублікувало командування бази космічних сил бази "Петерсон" в Колорадо. Інцидент з літаками відбувся ще 4 березня, уточнили військові.

Як повідомила пресслужба північного командування США, щоб супроводжувати літаки РФ підняли у повітря два винищувачі F-35 Lightning II, два F-22 Raptor, чотири літаки-заправники KC-135 Stratotanker, один літак дальнього радіолокаційного виявлення AWACS E-3, два канадські винищувачі CF-18 Hornet та один канадський танкер Airbus CC-150 Polaris.

Відео дня

"Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір США чи Канади. Така діяльність Росії в зоні ПВО Аляски та Канади відбувається регулярно і не розглядається як загроза", — окремо наголосили в NORAD.

Також уточнюється, що два бомбардувальники Ту-142 перебували у зоні ADIZ — тобто неподалік від кордону повітряного простору США та Канади. У цій зоні усі літаки ідентифікуються завдяки мережі із супутників, наземних та повітряних радарів, а також винищувачів.

Авіація РФ — чим небезпечний літак Ту-142

На сторінці Instagram американського конгресмена Дена Салівана є інфографіка з контурами зони ADIZ навколо Аляски. Бачимо, що російські бомбардувальники, мали долетіти аж до кордонів Канади на півночі та півдні, щоб викликати реакцію Оттави.

Авіація РФ — зона ADIZ біля Аляски, в якій помітили два Ту-142 Фото: Instagram

Крім того, Салліван опублікував дані про активність РФ та Китаю у зоні Аляски. Підвищена активність почалась з серпня 2022 року: станом на кінець 22024 року зафіксували майже 100 випадків, коли фіксували літаки, кораблі чи повітряні кулі.

Авіація РФ — активність росіян та китайців біля Аляски США з 2020 по 2024 роки Фото: Instagram

Ту-42 — бомбардувальник ЗС РФ, виготовлений з часів СРСР. Озброєння літака — понад 11 т ракет та бомб різного призначення. Серед них — протикорабельні та протичовнові ракети, торпеди та глибинні бомби. Вказана зброя загрожує як надводним військовим кораблям, так і ядерним субмаринам США, для виявлення яких його навмисно створили за часів Холодної війни.

Зазначимо, Фокус писав про інші випадки появи авіації РФ надто близько до повітряного простору інших країн. Зокрема, у липні 2024 року відразу п'ять бомбардувальників Ту-142 кружляли на півночі Атлантики. На порталі NORAD пояснили, що росіяни налаштовували роботу загоризонтної РЛС. Ще один випадок стався в лютому 2026 року: росіяни підняли у повітря один Ту-95, два Су-35 і літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Нагадуємо, під час війни в Ірані Армія оборони Ізраїлю збила літак Як-130, який Тегеран купив у РФ.