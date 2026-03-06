Ту-142 РФ проникли до Аляски та Канади: чому США підняли у повітря армаду літаків
Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) помітило два бомбардувальники Ту-142 Збройних сил Російської Федерації, які надто близько підійшли до повітряного простору Аляски та Канади. Які заходи вжили американці у відповідь на інцидент та чим небезпечні Ту-142, що проти них підняли ескадрилью літаків?
Для ідентифікації та супроводу російських Ту-142 армії США та Канади надіслали сумарно 12 літаків, ідеться у заяві NORAD. При цьому запевнили, що РФ не порушила кордони повітряного простору обох країн і не становила загрози. Звіт опублікувало командування бази космічних сил бази "Петерсон" в Колорадо. Інцидент з літаками відбувся ще 4 березня, уточнили військові.
Як повідомила пресслужба північного командування США, щоб супроводжувати літаки РФ підняли у повітря два винищувачі F-35 Lightning II, два F-22 Raptor, чотири літаки-заправники KC-135 Stratotanker, один літак дальнього радіолокаційного виявлення AWACS E-3, два канадські винищувачі CF-18 Hornet та один канадський танкер Airbus CC-150 Polaris.
"Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір США чи Канади. Така діяльність Росії в зоні ПВО Аляски та Канади відбувається регулярно і не розглядається як загроза", — окремо наголосили в NORAD.
Також уточнюється, що два бомбардувальники Ту-142 перебували у зоні ADIZ — тобто неподалік від кордону повітряного простору США та Канади. У цій зоні усі літаки ідентифікуються завдяки мережі із супутників, наземних та повітряних радарів, а також винищувачів.
Авіація РФ — чим небезпечний літак Ту-142
На сторінці Instagram американського конгресмена Дена Салівана є інфографіка з контурами зони ADIZ навколо Аляски. Бачимо, що російські бомбардувальники, мали долетіти аж до кордонів Канади на півночі та півдні, щоб викликати реакцію Оттави.
Крім того, Салліван опублікував дані про активність РФ та Китаю у зоні Аляски. Підвищена активність почалась з серпня 2022 року: станом на кінець 22024 року зафіксували майже 100 випадків, коли фіксували літаки, кораблі чи повітряні кулі.
Ту-42 — бомбардувальник ЗС РФ, виготовлений з часів СРСР. Озброєння літака — понад 11 т ракет та бомб різного призначення. Серед них — протикорабельні та протичовнові ракети, торпеди та глибинні бомби. Вказана зброя загрожує як надводним військовим кораблям, так і ядерним субмаринам США, для виявлення яких його навмисно створили за часів Холодної війни.
Зазначимо, Фокус писав про інші випадки появи авіації РФ надто близько до повітряного простору інших країн. Зокрема, у липні 2024 року відразу п'ять бомбардувальників Ту-142 кружляли на півночі Атлантики. На порталі NORAD пояснили, що росіяни налаштовували роботу загоризонтної РЛС. Ще один випадок стався в лютому 2026 року: росіяни підняли у повітря один Ту-95, два Су-35 і літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
Нагадуємо, під час війни в Ірані Армія оборони Ізраїлю збила літак Як-130, який Тегеран купив у РФ.