100-процентный обрыв оптоволокна: в Украине создали новую систему против FPV-дронов, что известно

Украинская компания U-FORCE представила новую систему борьбы с дронами, которые управляются через оптоволоконный кабель. Разработка позволяет физически обрывать кабель управления во время полета беспилотника, мгновенно лишая его контроля.

Система получила название "Барьер UF" и предназначена для защиты позиций военных, инфраструктуры и логистических узлов, а также объектов энергетики и промышленности от российских дронов, сообщила в компания U-FORCE изданию "Милитарный".

Новую систему противодействия дронам, управляемым оптоволоконным кабелем, впервые продемонстрировали на форуме "Защита объектов инфраструктуры и промышленности", который состоялся в начале марта 2026 года. Разработка разворачивается перед позициями или защищенными объектами на расстоянии до 500 метров и формирует рубеж перехвата дронов. Когда беспилотник пролетает над этой системой, его оптоволоконный кабель разрывается, из-за чего он мгновенно теряет управление.

"Идея "Барьера" появилась после постоянного общения с военными, которые сталкиваются с FPV-дронами на оптоволокне. Во многих случаях такие дроны просто не реагируют на РЭБ, поэтому нужно было найти другое решение", — рассказал CEO компании U-FORCE Сергей Середа.

U-FORCE Фото: Милитарный

По словам разработчиков, комплекс быстро разворачивается и позволяет оперативно заменять компоненты непосредственно в полевых условиях. Кроме того, его стоимость в 2-3 раза ниже, чем у аналогов. Основными требованиями к разработке стали простота, надежность и возможность быстрого масштабирования. Система "Барьер UF" прошла более восьми месяцев исследований и полевых тестов. Комплекс продемонстрировал 100-процентный обрыв оптоволоконного управления у дронов, пролетавших над рубежом перехвата.

"Мы ставили перед собой задачу создать систему, которая будет максимально простой в развертывании, легко обслуживаться и одновременно не будет стоить бешеных денег. Ее можно быстро установить перед позицией или объектом и получить дополнительный рубеж защиты", — добавил Сергей Середа.

Кроме того, система потребляет в три раза меньше энергии и способна выдерживать длительные нагрузки во время непрерывной работы. Она может одновременно обрывать до десяти нитей оптоволокна. Еще одной особенностью комплекса является автономность. Система способна работать до двух недель в циклическом режиме на одном стандартном аккумуляторе. По словам разработчиков, при создании "Барьер UF" также активно учитывалась обратная связь от военных.

Напомним, что Силы обороны Украины начали применять новый ударный беспилотник украинского производства под названием "Пташка". Он оснащен оптоволоконным каналом управления. Дрон способен выполнять боевые задачи на дистанции почти 50 километров. Это считается рекордным показателем среди аппаратов такого типа.

Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил: США обратились к Киеву с просьбой помочь в противодействии ударным беспилотникам типа "Шахед" на Ближнем Востоке. По его словам, Украина готова поддержать партнеров, в частности передать необходимые средства и привлечь украинских специалистов.