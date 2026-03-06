100-відсотковий обрив оптоволокна: в Україні створили нову систему проти FPV-дронів, що відомо

Українська компанія U-FORCE представила нову систему боротьби з дронами, які керуються через оптоволоконний кабель. Розробка дозволяє фізично обривати кабель керування під час польоту безпілотника, миттєво позбавляючи його контролю.

Система отримала назву "Бар’єр UF" і призначена для захисту позицій військових, інфраструктури та логістичних вузлів, а також об’єктів енергетики та промисловості від російських дронів, повідомила у компанія U-FORCE виданню "Мілітарний".

Нову систему протидії дронам, що керуються оптоволоконним кабелем, уперше продемонстрували на форумі "Захист об’єктів інфраструктури та промисловості", який відбувся на початку березня 2026 року. Розробка розгортається перед позиціями або захищеними об’єктами на відстані до 500 метрів і формує рубіж перехоплення дронів. Коли безпілотник пролітає над цією системою, його оптоволоконний кабель розривається, через що він миттєво втрачає керування.

"Ідея “Бар’єра” з’явилася після постійного спілкування з військовими, які стикаються з FPV-дронами на оптоволокні. У багатьох випадках такі дрони просто не реагують на РЕБ, тому потрібно було знайти інше рішення", — розповів CEO компанії U-FORCE Сергій Середа.

U-FORCE Фото: Мілітарний

За словами розробників, комплекс швидко розгортається і дозволяє оперативно замінювати компоненти безпосередньо у польових умовах. Крім того, його вартість у 2–3 рази нижча, ніж у аналогів. Основними вимогами до розробки стали простота, надійність і можливість швидкого масштабування. Система "Бар’єр UF" пройшла понад вісім місяців досліджень і польових тестів. Комплекс продемонстрував 100-відсотковий обрив оптоволоконного керування у дронів, що пролітали над рубежем перехоплення.

"Ми ставили перед собою завдання створити систему, яка буде максимально простою у розгортанні, легко обслуговуватиметься і водночас не коштуватиме шалених грошей. Її можна швидко встановити перед позицією або об’єктом і отримати додатковий рубіж захисту", — додав Сергій Середа.

Крім того, система споживає у три рази менше енергії та здатна витримувати тривалі навантаження під час безперервної роботи. Вона може одночасно обривати до десяти ниток оптоволокна. Ще однією особливістю комплексу є автономність. Система здатна працювати до двох тижнів у циклічному режимі на одному стандартному акумуляторі. За словами розробників, під час створення "Бар’єр UF" також активно враховувався зворотний зв’язок від військових.

Нагадаємо, що Сили оборони України почали застосовувати новий ударний безпілотник українського виробництва під назвою "Пташка". Він оснащений оптоволоконним каналом управління. Дрон здатний виконувати бойові завдання на дистанції майже 50 кілометрів. Це вважається рекордним показником серед апаратів такого типу.

Раніше ми також інформували, що президент України Володимир Зеленський повідомив: США звернулися до Києва із проханням допомогти у протидії ударним безпілотникам типу "Шахед" на Близькому Сході. За його словами, Україна готова підтримати партнерів, зокрема передати необхідні засоби та залучити українських фахівців.