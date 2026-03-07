Сэкономит время и нервы: в Украине утвердили порядок ведения единого реестра военнослужащих

Кабинет министров утвердил порядок ведения Государственного реестра военнослужащих, который является единым цифровым источником данных о военных Вооруженных сил. Информация, которая будет храниться в базе, больше не будет нуждаться в постоянном подтверждении.

Реестр автоматизирует и ускорит процессы, сэкономит время и нервы военным. Об этом сообщили в Минобороны.

Указанная база данных станет основой для электронного военно-учетного документа, автоматизации учета и быстрого доступа к социальным гарантиям и сервисам, в частности через приложение "Армия+", сообщили в КМУ.

Что изменится для военных и членов их семей:

Уменьшение бумажных процедур и повторного представления одних и тех же документов.

Более быстрый и простой доступ к социальным гарантиям и цифровым услугам.

Более высокий уровень защиты персональных данных.

Что это даст ВСУ:

Единственный, полный и верифицированный источник данных о военных.

Более качественные управленческие решения благодаря актуальной информации.

Более эффективное использование времени для уполномоченных лиц благодаря автоматизации процессов.

Что это значит для государства:

Согласованность государственных информационных систем.

Больше прозрачности и точности в данных.

Более эффективное использование государственных ресурсов.

Порядок четко определяет правила формирования, обновления, хранения и защиты данных, а также условия доступа к ним, отмечают чиновники.

Кроме того, чтобы обеспечить точность, актуальность и автоматизацию получения данных, предусмотрено электронное взаимодействие с другими государственными реестрами. В частности, обмен информацией будет происходить с Единым государственным демографическим реестром, Государственным реестром актов гражданского состояния и Государственным реестром физических лиц — налогоплательщиков.

Напомним, в сентябре 2025 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11377 "О Единой информационной системе социальной сферы". Единая информсистема будет содержать полную картину о каждом гражданине Украины, начиная от воинского учета до имущественного положения. Полный список баз данных состоит из более 20 различных реестров.

Как сообщал Фокус, Кабмин запустил новый механизм мобилизации в Украине. Территориальные центры комплектования будут иметь больше информации о военнообязанных и смогут ставить граждан на учет без их участия.