Зекономить час і нерви: в Україні затвердили порядок ведення єдиного реєстру військовослужбовців

Кабінет міністрів затвердив порядок ведення Державного реєстру військовослужбовців, який є єдиним цифровим джерелом даних про військових Збройних сил. Інформація, яка зберігатиметься у базі, більше не потребуватиме постійного підтвердження.

Реєстр автоматизує та прискорить процеси, зекономить час і нерви військовим. Про це повідомили в Міноборони.

Зазначена база даних стане основою для електронного військово-облікового документа, автоматизації обліку та швидшого доступу до соціальних гарантій і сервісів, зокрема через застосунок "Армія+", повідомили в КМУ.

Що зміниться для військових та членів їхніх сімей:

Зменшення паперових процедур і повторного подання одних і тих самих документів.

Швидший і простіший доступ до соціальних гарантій і цифрових послуг.

Вищий рівень захисту персональних даних.

Що це дасть ЗСУ:

Єдине, повне та верифіковане джерело даних про військових.

Якісніші управлінські рішення завдяки актуальній інформації.

Ефективніше використання часу для уповноважених осіб завдяки автоматизації процесів.

Що це означає для держави:

Узгодженість державних інформаційних систем.

Більше прозорості й точності в даних.

Ефективніше використання державних ресурсів.

Порядок чітко визначає правила формування, оновлення, зберігання та захисту даних, а також умови доступу до них, наголошують урядовці.

Окрім того, щоб забезпечити точність, актуальність та автоматизацію отримання даних, передбачена електронна взаємодія з іншими державними реєстрами. Зокрема обмін інформацією відбуватиметься з Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану та Державним реєстром фізичних осіб – платників податків.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №11377 "Про Єдину інформаційну систему соціальної сфери". Єдина інформсистема міститиме повну картину про кожного громадянина України, починаючи від військового обліку до майнового стану. Повний список баз даних складається з понад 20 різноманітних реєстрів.

Як повідомляв Фокус, Кабмін запустив новий механізм мобілізації в Україні. Територіальні центри комплектування матимуть більше інформації про військовозобов'язаних і зможуть ставити громадян на облік без їхньої участі.