Зекономить час і нерви: в Україні затвердили порядок ведення єдиного реєстру військовослужбовців
Кабінет міністрів затвердив порядок ведення Державного реєстру військовослужбовців, який є єдиним цифровим джерелом даних про військових Збройних сил. Інформація, яка зберігатиметься у базі, більше не потребуватиме постійного підтвердження.
Реєстр автоматизує та прискорить процеси, зекономить час і нерви військовим. Про це повідомили в Міноборони.
Зазначена база даних стане основою для електронного військово-облікового документа, автоматизації обліку та швидшого доступу до соціальних гарантій і сервісів, зокрема через застосунок "Армія+", повідомили в КМУ.
Що зміниться для військових та членів їхніх сімей:
- Зменшення паперових процедур і повторного подання одних і тих самих документів.
- Швидший і простіший доступ до соціальних гарантій і цифрових послуг.
- Вищий рівень захисту персональних даних.
Що це дасть ЗСУ:
- Єдине, повне та верифіковане джерело даних про військових.
- Якісніші управлінські рішення завдяки актуальній інформації.
- Ефективніше використання часу для уповноважених осіб завдяки автоматизації процесів.
Що це означає для держави:
- Узгодженість державних інформаційних систем.
- Більше прозорості й точності в даних.
- Ефективніше використання державних ресурсів.
Порядок чітко визначає правила формування, оновлення, зберігання та захисту даних, а також умови доступу до них, наголошують урядовці.
Окрім того, щоб забезпечити точність, актуальність та автоматизацію отримання даних, передбачена електронна взаємодія з іншими державними реєстрами. Зокрема обмін інформацією відбуватиметься з Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану та Державним реєстром фізичних осіб – платників податків.
Нагадаємо, у вересні 2025 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №11377 "Про Єдину інформаційну систему соціальної сфери". Єдина інформсистема міститиме повну картину про кожного громадянина України, починаючи від військового обліку до майнового стану. Повний список баз даних складається з понад 20 різноманітних реєстрів.
Як повідомляв Фокус, Кабмін запустив новий механізм мобілізації в Україні. Територіальні центри комплектування матимуть більше інформації про військовозобов'язаних і зможуть ставити громадян на облік без їхньої участі.