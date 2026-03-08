Скандал вокруг "Госпитальеров": между Зинкевич и журналисткой вспыхнул публичный спор

Яна Зинкевич, народный депутат и руководитель медицинского батальона "Госпитальеры", который заподозрили в непрозрачном использовании средств, и журналистка-расследователь Ольга Худецкая обвиняют друг друга в игнорировании. Своими мыслями они поделились в соцсетях.

Расследование коррупции и злоупотреблений предполагает диалог и демонстрацию доказательств, а не монолог обвиняемой стороны. Об этом в воскресенье, 8 марта, написала Яна Зинкевич, добавив, что открыта к расследованию и готова предоставить всю информацию, которая интересует журналистку.

Ранее медийщица, утверждает руководитель "Госпитальеров", находясь на прямом контакте, якобы выбрала тактику игнорирования диалога, хотя и получила вопрос о необходимых документах для верификации отчетности.

Сообщение Яны Зинкевич Фото: скриншот

"Вы просто перестали отвечать. Я пишу вам второй день, пытаясь доказать свою прозрачность", — отмечает Яна Зинкевич.

Она отмечает, что в случае, когда расследователь игнорирует источник расследования, это вызывает вопросы к логике и не исключает, что представителям СМИ интересна дискредитация лично ее.

Ответ Ольги Худецкой

В свою очередь журналистка сообщила, что 7 марта общалась с Яной Зинкевич целый день, до вечера. Представительница "Госпитальеров" якобы попросила на отчетность 3-4 дня и обратилась с просьбой не беспокоить ее поздно вечером.

Сообщение Ольги Худецкой Фото: скриншот

"До 4 утра мне писала ее подруга", — рассказала журналистка, а уже как проснулась, увидела, что якобы не выходит на контакт.

Переписка Яны Зинкевич и Ольги Худецкой в мессенджере

Переписку с Яной Зинкевич Ольга Худецкая подтвердила скриншотами, добавив, что сделала из этой ситуации "очень много выводов".

Напомним, Фокус писал, что медицинский батальон "Госпитальеры" оказался в центре скандала из-за подозрений в непрозрачном использовании средств, собранных во время благотворительных кампаний. Пользователи соцсетей и журналисты заявляют о снятии значительных сумм со счетов донатов без публичной отчетности.

В 2025 году Назария Гусакова, который собирал деньги на лечение спинальной мышечной атрофии, заподозрили в хищении денег. Ольга Худецкая представила список противоречий, которые обнаружила в собрании.