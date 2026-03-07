Снимали донаты с "банки" без отчетов: батальон "Госпитальеры" попал в скандал, детали

Медицинский батальон "Госпитальеры" оказался в центре скандала из-за подозрений в непрозрачном использовании средств, собранных во время благотворительных кампаний. Пользователи соцсетей и журналисты заявляют о снятии значительных сумм со счетов донатов без публичной отчетности.

Как пишет издание hromadske, ссылаясь на публикации в соцсети X, первые сомнения появились после того, как пользовательница заметила, что сбор средств на амуницию батальона ведется одновременно через две "банки":

одну — на имя фонда "Госпитальеров";

другую — на имя основательницы и командира Яны Зинкевич.

Позже аналогичная ситуация была обнаружена во время сбора на тактическую медицину и ротации, где также фигурировала личная "банка" Зинкевич.

"Цель сбора 1 000 000. Снято 4 000 000 ... Без всякого сообщения что снято => оплачено. Деньги со счета снимаются несколько раз в сутки мелкими суммами, как только набегает 10-15-20 тысяч", — говорится в заметке пользовательницы.

По данным пользователей, деньги с обоих счетов снимали несколько раз в день — как только на счету накапливалось количество средств в десятки тысяч гривен. При этом никаких сообщений об этих операциях или их назначении от Зинкевич не публиковали. Кроме того, в сети нашли еще ряд сборов, которые дублировали официальные кампании батальона.

К расследованию подключилась журналистка Елена Худецкая, которая сообщила, что с сайта "Госпитальеров" исчезали адреса криптокошельков, через которые также собирались пожертвования. Часть этих адресов пользователи успели зафиксировать, а проверка показала, что из всех криптокошельков было выведено примерно 210 тысяч долларов, или более 9 миллионов гривен, без обнародования финансовых отчетов.

Зато на официальном сайте батальона последний финансовый отчет датирован октябрем 2025 года и касается использования средств 2024 года.

Журналистка также обнаружила, что за батальоном стоит более десятка юридических лиц, среди которых есть коммерческие структуры. Одна из них, управляет реабилитационным центром, на который также собирали донаты.

Как на обвинения отреагировали в "Госпитальерах"

В ответ на обвинения медик-доброволец и политический деятель Яна Зинкевич на своей странице в Facebook заявила, что полностью поддерживает право донаторов получать информацию о расходах и готова открыто объяснять, как организована финансовая деятельность батальона. По ее словам, средства на новую базу собирали после того, как предыдущий объект в Павлограде был уничтожен. В частности, новая база площадью 6000 квадратных метров уже приобретена: заменено 150 окон, оплата объекта составила 561 680 долларов, дополнительно уплачены налоги и нотариальные услуги.

Вместе с тем часть средств пришлось занимать, однако все платежи были осуществлены, и сейчас ведется обустройство коммуникаций, котельных, генераторов и солнечных панелей, общая стоимость которых превышает 26 миллионов гривен.

Яна Зинкевич обнародовала фото с имеющейся базы "Госпитальеров" Фото: Facebook Яна Зинкевич обнародовала фото с имеющейся базы "Госпитальеров" Фото: Facebook Яна Зинкевич обнародовала фото с имеющейся базы "Госпитальеров" Фото: Facebook

"Мы понимаем, что стремительный рост батальона создал сложности в администрировании. Публичная отчетность за некоторые периоды действительно выходила не в полном объеме из-за чрезвычайно высокой операционной нагрузки и сложной логистики нашей работы. Сейчас мы систематизируем финансовые данные, чтобы подготовить сводный отчет. Работа идет медленнее, чем нам бы хотелось. В частности потому, что часть документов приходится восстанавливать после уничтожения нашей базы в Павлограде", — написала военная.

Она подчеркнула, что ресурсы батальона сосредоточены прежде всего на спасении жизней, а не на административной деятельности, и подтвердила готовность показать базу и склады для проверки, предоставить доступ к бухгалтерии и аудиторским документам.

"Я очень дорожу доверием к батальону и ко мне лично. Надеюсь, этот разговор будет полезным для всех, кто нас поддерживает. Потому что сейчас все наши усилия направлены на главное — развитие батальона, усиление наших экипажей и способность самостоятельно обеспечивать свою работу", — говорится в ее заметке.

Стоит заметить, что еще в 2024 году медицинский батальон "Госпитальеры" оказался в центре скандала из-за бывшей волонтерки, которая собирала средства на нужды армии, но тратила их на собственные нужды, в частности азартные игры и путешествия. После внутреннего расследования и обращений в полицию часть средств вернули, а девушку официально изъяли из организации. Сейчас "Госпитальеры" изменили правила сборов и просят донатить только на официальные счета фонда и верифицированных представителей.

Кроме того, Фокус писал, что в апреле 2025 года российские военные во время атаки на Павлоград в Днепропетровской области полностью уничтожили базу медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры".