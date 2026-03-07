Знімали донати з "банки" без звітів: батальйон "Госпітальєри" потрапив у скандал, деталі

Медичний батальйон "Госпітальєри" опинився у центрі cскандалу через підозри у непрозорому використанні коштів, зібраних під час благодійних кампаній. Користувачі соцмереж та журналісти заявляють про зняття значних сум із рахунків донатів без публічної звітності.

Як пише видання hromadske, посилаючись на публікації у соцмережі X, перші сумніви з’явилися після того, як користувачка помітила, що збір коштів на амуніцію батальйону ведеться одночасно через дві "банки":

одну — на ім’я фонду "Госпітальєрів";

іншу — на ім’я засновниці та командирки Яни Зінкевич.

Пізніше аналогічна ситуація була виявлена під час збору на тактичну медицину та ротації, де також фігурувала особиста "банка" Зінкевич.

"Мета збору 1 000 000 . Знято 4 000 000…Без жодного повідомлення що знято => сплачено. Гроші з рахунку знімаються кілька разів на добу дрібними сумами, щойно набігає 10-15-20 тисяч", — йдеться в дописі користувачки.

За даними користувачів, гроші з обох рахунків знімали декілька разів на день — щойно на рахунку накопичувалася кількість коштів у десятки тисяч гривень. При цьому жодних повідомлень про ці операції або їхнє призначення від Зінкевич не публікували. Крім того, у мережі знайшли ще низку зборів, які дублювали офіційні кампанії батальйону.

До розслідування підключилася журналістка Олена Худецька, яка повідомила, що з сайту "Госпітальєрів" зникали адреси криптогаманців, через які також збиралися пожертви. Частину цих адрес користувачі встигли зафіксувати, а перевірка показала, що з усіх криптогаманців було виведено приблизно 210 тисяч доларів, або понад 9 мільйонів гривень, без оприлюднення фінансових звітів.

Натомість на офіційному сайті батальйону останній фінансовий звіт датований жовтнем 2025 року і стосується використання коштів 2024 року.

Журналістка також виявила, що за батальйоном стоїть понад десяток юридичних осіб, серед яких є комерційні структури. Одна з них, управляє реабілітаційним центром, на який також збирали донати.

Як на звинувачення відреагували у "Госпітальєрах"

У відповідь на звинувачення медикиня-доброволиця та політична діячка Яна Зінкевич на своїй сторінці у Facebook заявила, що повністю підтримує право донаторів отримувати інформацію про витрати і готова відкрито пояснювати, як організована фінансова діяльність батальйону. За її словами, кошти на нову базу збирали після того, як попередній об’єкт у Павлограді було знищено. Зокрема, нова база площею 6000 квадратних метрів уже придбана: замінено 150 вікон, оплата об’єкта склала 561 680 доларів, додатково сплачено податки та нотаріальні послуги.

Водночас частину коштів довелося позичати, проте всі платежі було здійснено, і зараз ведеться облаштування комунікацій, котелень, генераторів та сонячних панелей, загальна вартість яких перевищує 26 мільйонів гривень.

Яна Зінкевич оприлюднила фотоз наявної бази "Госпітальєрів" Фото: Facebook Яна Зінкевич оприлюднила фотоз наявної бази "Госпітальєрів" Фото: Facebook Яна Зінкевич оприлюднила фотоз наявної бази "Госпітальєрів" Фото: Facebook

"Ми розуміємо, що стрімке зростання батальйону створило складнощі в адмініструванні. Публічна звітність за деякі періоди справді виходила не в повному обсязі через надзвичайно високе операційне навантаження та складну логістику нашої роботи. Зараз ми систематизуємо фінансові дані, щоб підготувати зведений звіт. Робота йде повільніше, ніж нам би хотілося. Зокрема тому, що частину документів доводиться відновлювати після знищення нашої бази в Павлограді", — написала військова.

Вона наголосила, що ресурси батальйону зосереджені передусім на порятунку життів, а не на адміністративній діяльності, і підтвердила готовність показати базу та склади для перевірки, надати доступ до бухгалтерії та аудиторських документів.

"Я дуже дорожу довірою до батальйону і до мене особисто. Сподіваюся, ця розмова буде корисною для всіх, хто нас підтримує. Бо зараз усі наші зусилля спрямовані на головне — розвиток батальйону, посилення наших екіпажів і здатність самостійно забезпечувати свою роботу", — йдеться в її дописі.

Варто зауважити, що ще у 2024 році медичний батальйон "Госпітальєри" опинився у центрі скандалу через колишню волонтерку, яка збирала кошти на потреби армії, але витрачала їх на власні потреби, зокрема азартні ігри та подорожі. Після внутрішнього розслідування та звернень до поліції частину коштів повернули, а дівчину офіційно вилучили з організації. Нині "Госпітальєри" змінили правила зборів і просять донатити лише на офіційні рахунки фонду та верифікованих представників.

Крім того, Фокус писав, що у квітні 2025 року російські військові під час атаки на Павлоград у Дніпропетровській області повністю знищили базу медичного добровольчого батальйону "Госпітальєриʼ.