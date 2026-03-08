Скандал навколо "Госпітальєрів": між Зінкевич і журналісткою спалахнула публічна суперечка

Яна Зінкевич, народна депутатка та керівниця медичного батальону "Госпітальєри", який запідозрили у непрозорому використанні коштів, і журналістка-розслідувачка Ольга Худецька звинувачують одна одну в ігноруванні. Своїми думками вони поділилися у соцмережах.

Розслідування корупції і зловживань передбачає діалог і демонстрацію доказів, а не монолог обвинувачуваної сторони. Про це у неділю, 8 березня, написала Яна Зінкевич, додавши, що відкрита до розслідування і готова надати всю інформацію, яка цікавить журналістку.

Раніше медійниця, стверджує керівниця "Госпітальєрів", знаходячись на прямому контакті, нібито обрала тактику ігнорування діалогу, хоча й отримала запитання щодо необхідних документів для верифікації звітності.

Допис Яни Зінкевич Фото: скріншот

"Ви просто перестали відповідати. Я пишу вам другий день, намагаючись довести свою прозорість", — наголошує Яна Зінкевич.

Вона зазначає, що у випадку, коли розслідувач ігнорує джерело розслідування, це викликає питання до логіки й не виключає, що представникам ЗМІ цікава дискредитація її особисто.

Відповідь Ольги Худецької

Своєю чергою журналістка повідомила, що 7 березня спілкувалася з Яною Зінкевич цілий день, до вечора. Представниця "Госпітальєрів" нібито попросила на звітність 3-4 дні й звернулася з проханням не турбувати її пізно ввечері.

Допис Ольги Худецької Фото: скріншот

"До 4 ранку мені писала її подруга", — розповіла журналістка, а вже як прокинулась, побачила, що нібито не виходить на контакт.

Переписка Яни Зінкевич та Ольги Худецької у месенджері Переписка Яни Зінкевич та Ольги Худецької у месенджері Переписка Яни Зінкевич та Ольги Худецької у месенджері Переписка Яни Зінкевич та Ольги Худецької у месенджері Переписка Яни Зінкевич та Ольги Худецької у месенджері Переписка Яни Зінкевич та Ольги Худецької у месенджері Переписка Яни Зінкевич та Ольги Худецької у месенджері

Переписку з Яною Зінкевич Ольга Худецька підтвердила скріншотами, додавши, що зробила з цієї ситуації "дуже багато висновків".

Нагадаємо, Фокус писав, що медичний батальйон "Госпітальєри" опинився у центрі скандалу через підозри у непрозорому використанні коштів, зібраних під час благодійних кампаній. Користувачі соцмереж та журналісти заявляють про зняття значних сум із рахунків донатів без публічної звітності.

