Украинские НРК-камикадзе вслепую взорвали танк РФ и оккупантов: детали операции (видео)

Украинские военные провели операцию с применением наземных роботизированных комплексов на Харьковщине. Несмотря на потерю камер во время атаки, операторы смогли довести роботов до цели и уничтожить танк вместе с российскими военными.

Бой состоялся во время так называемого техно-штурма, когда враг пытался остановить роботов ударами FPV-дронов и сбросами боеприпасов, сообщила пресс-служба подразделения ударных НРК #NC13 3 ОШБр.

На Харьковском направлении бойцы Третьей штурмовой бригады провели операцию с применением ударных наземных роботизированных комплексов. Во время продвижения НРК-камикадзе к позициям противника российские военные начали хаотично атаковать роботов сбросами боеприпасов и FPV-дронами.

В результате нескольких ударов во время выполнения задания почти одновременно вышли из строя камеры на двух роботах. Это фактически лишило операторов прямого визуального контроля над машинами.

"Оккупанты уже надеялись на "слепую зону", но для бойцов подразделения ударных НРК "NC13" отсутствие камер — не помеха, а лишь новый уровень сложности. И вести средства продолжили, полагаясь только на стрим одного из "Мавиков" в воздухе", — отметили #NC13.

Благодаря этому НРК удалось подвести почти вплотную к российскому танку. Оккупанты использовали его как укрытие для своей пехоты. В результате удара роботизированный комплекс уничтожил танк вместе с военными РФ.

Напомним, что украинская компания U-FORCE представила новую систему противодействия дронам. Она использует оптоволоконный канал управления. Разработка под названием "Барьер UF" способна разрывать кабель управления беспилотника во время полета, из-за чего дрон мгновенно теряет контроль.

Ранее мы также информировали, что ВСУ активно применяют наземные роботизированные комплексы. Сначала они использовались преимущественно для логистики и эвакуации раненых с поля боя. Впоследствии такие платформы начали оснащать крупнокалиберными пулеметами и другими видами штатного вооружения. Это позволяет оказывать как огневое, так и психологическое давление на российские подразделения.