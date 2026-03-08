Українські НРК-камікадзе всліпу підірвали танк РФ та окупантів: деталі операції (відео)

Українські військові провели операцію із застосуванням наземних роботизованих комплексів на Харківщині. Попри втрату камер під час атаки, оператори змогли довести роботів до цілі та знищити танк разом із російськими військовими.

Бій відбувся під час так званого техно-штурму, коли ворог намагався зупинити роботів ударами FPV-дронів і скидами боєприпасів, повідомила пресслужба підрозділу ударних НРК #NC13 3 ОШБр.

На Харківському напрямку бійці Третьої штурмової бригади провели операцію із застосуванням ударних наземних роботизованих комплексів. Під час просування НРК-камікадзе до позицій противника російські військові почали хаотично атакувати роботів скидами боєприпасів і FPV-дронами.

Унаслідок кількох ударів під час виконання завдання майже одночасно вийшли з ладу камери на двох роботах. Це фактично позбавило операторів прямого візуального контролю над машинами.

Відео дня

"Окупанти вже сподівалися на «сліпу зону», але для бійців підрозділу ударних НРК «NC13» відсутність камер — не перешкода, а лише новий рівень складності. І вести засоби продовжили, покладаючись тільки на стрім одного з «Мавіків» у повітрі", - зазначили #NC13.

Завдяки цьому НРК вдалося підвести майже впритул до російського танка. Окупанти використовували його як укриття для своєї піхоти. У результаті удару роботизований комплекс знищив танк разом із військовими РФ.

Нагадаємо, що українська компанія U-FORCE презентувала нову систему протидії дронам. Вона використовує оптоволоконний канал керування. Розробка під назвою "Бар’єр UF" здатна розривати кабель керування безпілотника під час польоту, через що дрон миттєво втрачає контроль.

Раніше ми також інформували, що ЗСУ активно застосовують наземні роботизовані комплекси. Спершу вони використовувалися переважно для логістики та евакуації поранених із поля бою. Згодом такі платформи почали оснащувати великокаліберними кулеметами та іншими видами штатного озброєння. Це дозволяє чинити як вогневий, так і психологічний тиск на російські підрозділи.