Выйти из-под санкций и заработать на нефти и газе: Зеленский о планах Кремля относительно войны на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о докладе руководителя ГУР Олега Иващенко. Он касается планов России использовать войну США и Израиля против Ирана в собственных интересах. По данным разведки, Кремль рассчитывает, что эскалация на Ближнем Востоке может ослабить международное давление на Москву и повлиять на санкционную политику.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о докладе руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко. В нем подробно проанализирована имеющаяся информация о намерениях российского руководства использовать ситуацию вокруг Ирана и возможное затягивание американской военной операции.

"Фактически именно это сейчас является основным расчетом России — усилить риски долгой войны на Ближнем Востоке и в регионе Залива, чтобы максимально ослабить давление мира на Россию за войну против Украины, выйти из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ. Есть данные о намерениях россиян говорить о полной отмене санкций в отношении энергетики", — отметил Зеленский.

Відео дня

Украина определяет шаги для противодействия таким планам и планирует проинформировать об этом международных партнеров. Разведке поручено активизировать работу по отслеживанию российского военного производства, чтобы и в дальнейшем сдерживать потенциал военной агрессии Кремля. Глава государства указывает, что это нужно делать несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире.

"Важные документы были получены нашей разведкой относительно российской оценки их потерь на поле боя. В частности, зафиксировано изменение соотношения убитых и раненых россиян, а именно из 100% потерь 62% убитых и 38% раненых. Сами россияне дают в закрытых официальных докладах уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых", — подчеркнул президент.

В то же время, по словам Зеленского, есть основания полагать, что эти цифры потерь могут быть заниженными. Кроме того, Главное управление разведки получило новую информацию о взаимодействии РФ с Северной Кореей, отмечает глава государства.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинской делегацией. Она готовится к переговорам с представителями России и США. Запланированную их встречу решили перенести по инициативе американской стороны. Зеленский объяснил, что сейчас основное внимание Вашингтона сосредоточено на войне против Ирана. Когда именно могут состояться переговоры, пока неизвестно. Однако президент подчеркнул, что Украина готова к встрече в любой момент.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Оно было посвящено влиянию войны в Иране на ситуацию вокруг Украины. Президент подчеркнул, что эскалация на Ближнем Востоке имеет прямые последствия для Украины, в частности в сфере поставок вооружения. Во время заседания участники обсудили возможные риски для Украины в случае затягивания войны в Иране.