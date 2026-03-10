Вийти з-під санкцій та заробити на нафті і газу: Зеленський про плани Кремля щодо війни на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський повідомив про доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Вона стосується планів Росії використати війну США та Ізраїлю проти Ірану у власних інтересах. За даними розвідки, Кремль розраховує, що ескалація на Близькому Сході може послабити міжнародний тиск на Москву та вплинути на санкційну політику.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. У ній детально проаналізовано наявну інформацію щодо намірів російського керівництва використати ситуацію навколо Ірану та можливе затягування американської військової операції.

"Фактично саме це зараз є основним розрахунком Росії — посилити ризики довгої війни на Близькому Сході та в регіоні Затоки, щоб максимально послабити тиск світу на Росію за війну проти України, вийти з-під санкцій партнерів та здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ. Є дані щодо намірів росіян говорити про повне скасування санкцій щодо енергетики", — зазначив Зеленський.

Україна визначає кроки для протидії таким планам і планує поінформувати про це міжнародних партнерів. Розвідці доручено активізувати роботу щодо відстеження російського військового виробництва, щоб і надалі стримувати потенціалвійськової агресії Кремля. Голова держави вказує, що це потрібно робити попри складну геополітичну ситуацію у світі.

"Важливі документи були здобуті нашою розвідкою щодо російської оцінки їхніх втрат на полі бою. Зокрема, зафіксована зміна співвідношення убитих і поранених росіян, а саме зі 100% втрат 62% убитих та 38% поранених. Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх безповоротних втрат в 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених", — наголосив президент.

Водночас, за словами Зеленського, є підстави вважати, що ці цифри втрат можуть бути заниженими. Крім того, Головне управління розвідки отримало нову інформацію про взаємодію РФ з Північною Кореєю, зазначає глава держави.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією. Вона готується до переговорів із представниками Росії та США. Заплановану ї зустріч вирішили перенести за ініціативою американської сторони. Зеленський пояснив, що наразі основна увага Вашингтона зосереджена на війні проти Ірану. Коли саме можуть відбутися переговори, поки що невідомо. Однак президент підкреслив, що Україна готова до зустрічі в будь-який момент..

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Воно було присвячене впливу війни в Ірані на ситуацію навколо України. Президент наголосив, що ескалація на Близькому Сході має прямі наслідки для України, зокрема у сфері постачання озброєння. Під час засідання учасники обговорили можливі ризики для України у випадку затягування війни в Ірані.