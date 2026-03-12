Отчетность "в процессе обработки": в "Госпитальерах" объяснили куда ежедневно тратили средства из "банок"

Недавно вокруг добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры" возникла дискуссия о прозрачности использования средств, собранных во время благотворительных сборов. Как объяснила руководитель подразделения, все законодательные требования по финансовой отчетности выполнены, а подробный годовой отчет будет обнародован в ближайшее время.

Об этом народный депутат и глава батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич рассказала в интервью Hromadske.

Почему возник скандал вокруг отчетности "Госпитальеров"

По ее словам, ситуацию вокруг отчетности подразделения она не считает полноценным скандалом. Она отметила, что в организацию не поступало официальных запросов о предоставлении дополнительной информации об использовании средств, однако в публичном пространстве начали появляться обвинения в непрозрачности финансов. При этом налоговая отчетность фонда, которая должна подаваться до конца февраля, была оформлена вовремя.

В то же время подробная финансовая отчетность за год, которая подается до 1 мая, сейчас находится на этапе подготовки. Также руководитель батальона отметила, что команда фонда состоит только из четырех работников — директора, заместителя, бухгалтера и делопроизводителя, поэтому подготовка большого объема финансовых документов требует больше времени.

Відео дня

"Нам бы хотелось ее подготовить за 3-4 дня. Но за 72 часа фактически без сна, еды и, извините, почти без туалета мы смогли обработать квитанции, особенно от контрагентов, на 22 миллиона. Это фактически около трети полученной суммы фондом в целом за год", — пояснила нардеп.

Кроме того, Зинкевич подчеркнула, что распространение обвинений без официальных запросов, по ее мнению, негативно влияет не только на репутацию батальона, но и на общее доверие к волонтерским сборам. По ее словам, в публичном пространстве появились даже утверждения о якобы незаконном обогащении, хотя все ее состояние отражено в декларации.

"У меня декларация полностью проверена. Я понимаю, что эти все обвинения пустые и глупые. Но только возникает вопрос: а зачем вообще это делать? Зачем развивать этот конфликт? Зачем раздувать тему, что мы что-то где-то не добавили? Ну, выглядит это имеет совсем не хороший", — отметила волонтер.

Отдельно она вспомнила ситуацию 2024 года, связанную с бывшей волонтеркой батальона по прозвищу Адмирал Няв. По словам Зинкевич, тогда было обнаружено, что средства, собранные на поддержку подразделения, были потрачены на азартные игры. После этого инцидента в батальоне пересмотрели правила фандрейзинга, в частности начали вводить формальные договоры с людьми, которые помогают собирать средства. Такие документы позволяют в случае нарушений выступать потерпевшей стороной в суде.

"А поскольку мы работали на доверии, никогда не имели никаких лишних вопросов... Ну, человек себе есть, то есть, работает, то и работает (хотя мы ее и не нанимали, она не получала заработной платы за свою работу). Она просто помогала нам собирать средства", — сказала журналистке Зинкевич.

Как в батальоне объясняют сборы на "личные карточки"

Во время этого интервью руководитель "Госпитальеров" объяснила практику сборов средств на волонтерские банковские карты. По ее словам, речь идет не о личных счетах, а о специальных карточках, зарегистрированных в налоговой как волонтерские. Через них могут проходить значительные суммы донатов, которые не подлежат налогообложению, а информация о движении средств ежегодно передается в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"Личная карточка — это такая, которой я рассчитываюсь за себя в магазине. А это рабочие карточки, открытые специально под волонтерство и зарегистрированные в налоговой. Я каждый год пишу детализированное письмо: сколько всего средств прошло через мои волонтерские счета. Они отписывают: "Да, мы видим, все сохраняем"", — добавила женщина.

Кроме того, Яна Зинкевич объяснила, что средства с волонтерских карточек батальона "Госпитальеры" снимаются несколько раз в день для ежедневных закупок, в частности на тактическую медицину и ротации. Все расходы фиксируются патронатной службой, формируются детальные отчеты по картам и категориям, а на индивидуальные запросы доноров по целевому использованию средств батальон предоставляет развернутую информацию.

Также она рассказала, что к ней даже подходила народный депутат Марьяна Безуглая и просила документы на фоне недавних обсуждений.

"Ну, замечательно, человек интересуется, может он предложит нам что-то полезное. То есть надо понимать, что мы должны делать в этих событиях. Да, какой-то негатив, есть недовольство, но мы должны благодаря этому становиться лучше", — отметила Зинкевич.

И все же в будущем систему отчетности могут изменить. В частности, планируется ввести регулярные помесячные отчеты и усовершенствовать систему документооборота. К этому процессу могут присоединиться специалисты из общественной организации "Дигнитас", которые предложили помощь в модернизации учета.

В то же время часть финансовых данных, по словам руководительницы батальона, не может быть полностью открытой из соображений безопасности. Это касается, в частности, поставщиков оборудования или военных товаров, информация о которых может создать риски для самих контрагентов.

Планируют ли "Госпитальеры" менять систему отчетности и интегрироваться в ВСУ

По словам Зинкевич, сейчас в составе батальона работает несколько десятков экипажей медицинской эвакуации, хотя их количество может меняться в зависимости от ситуации на фронте. В разные периоды одновременно действовали от 10 до более 60 экипажей, а всего в течение года к ротациям могут приобщаться до 500 человек. Минимальные ежемесячные расходы на обеспечение работы подразделения, по ее оценкам, составляют около 6,3 млн грн. Значительная часть этих средств направляется на топливо, амуницию и медицинские средства. В частности, базовая комплектация для одного участника экипажа обходится примерно в 87 тыс. грн.

Руководитель "Госпитальеров" также отметила, что батальон рассматривает возможность будущей легализации и интеграции в официальную военную систему, однако окончательное решение пока не принято. По ее словам, сейчас подразделение координирует работу с Силами обороны и взаимодействует с Дмитрием Ярошем и Генеральным штабом.

"Вообще мы — добровольцы, не легализованные. Но хочу заметить, что мы рассматриваем вариант легализации. Проблема в чем? Сейчас я ответственна за большое количество людей, за всех "госпитальеров", в частности, за таких умников, как Аня Няв. Отпустить их под командование кого-то другого я не могу. Я не имею права этого сделать, потому что я не уверена в решениях другого человека", — рассказала волонтер.

Она добавила, что команда подразделения учтет общественный запрос на большую прозрачность и работает над подготовкой детального отчета об использовании средств. Ожидается, что документ будет обнародован до 1 мая, хотя в батальоне планируют завершить его подготовку раньше.

"А относительно "скандала" — мы услышали запрос общества, что оно хочет более полноценный отчет. Без проблем, мы подготовим. Но нам нужно на это время. Мы его должны подать до 1 мая, но будем стараться это сделать за март. Но, опять же, люди должны иногда спать и есть. Мне не нужно их потом полгода в какие-то санитарные учреждения для участников боевых действий отправлять, чтобы они восстанавливались. Мне команда важна", — добавила депутат.

Напомним, что медицинский батальон "Госпитальеры" оказался в центре дискуссии из-за подозрений в непрозрачном использовании средств с донатов, которые собирались как на фонд, так и на личные волонтерские карточки Яны Зинкевич. Руководитель батальона отметила, что все операции документируются, ведется подготовка сводного финансового отчета, а ресурсы подразделения прежде всего направлены на спасение жизней и обустройство новой базы.

Также Фокус писал, что руководитель медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич и журналистка Ольга Худецкая обвиняют друг друга в игнорировании во время проверки финансовой отчетности.