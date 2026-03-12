Звітність "в процесі обробки": у "Госпітальєрах" пояснили куди щодня витрачали кошти з "банок"

Нещодавно навколо добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри" виникла дискусія щодо прозорості використання коштів, зібраних під час благодійних зборів. Як пояснила керівниця підрозділу, всі законодавчі вимоги щодо фінансової звітності виконані, а детальний річний звіт буде оприлюднений найближчим часом.

Про це народна депутатка та очільниця батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич розповіла в інтерв’ю Hromadske.

Чому виник скандал навколо звітності "Госпітальєрів"

За її словами, ситуацію довкола звітності підрозділу вона не вважає повноцінним скандалом. Вона наголосила, що до організації не надходило офіційних запитів щодо надання додаткової інформації про використання коштів, однак у публічному просторі почали з’являтися звинувачення у непрозорості фінансів. При цьому податкова звітність фонду, яка має подаватися до кінця лютого, була оформлена вчасно.

Водночас детальна фінансова звітність за рік, яка подається до 1 травня, наразі перебуває на етапі підготовки. Також керівниця батальйону відзначила, що команда фонду складається лише з чотирьох працівників — директора, заступника, бухгалтера та діловода, тому підготовка великого обсягу фінансових документів потребує більше часу.

"Нам би хотілось її підготувати за 3-4 дні. Але за 72 години фактично без сну, їжі й, вибачте, майже без туалету ми змогли опрацювати квитанції, особливо від контрагентів, на 22 мільйони. Це фактично близько третини отриманої суми фондом загалом за рік", — пояснила нардепка.

Крім того, Зінкевич підкреслила, що поширення звинувачень без офіційних запитів, на її думку, негативно впливає не лише на репутацію батальйону, а й на загальну довіру до волонтерських зборів. За її словами, у публічному просторі з’явилися навіть твердження про нібито незаконне збагачення, хоча всі її статки відображені в декларації.

"У мене декларація повністю перевірена. Я розумію, що ці всі звинувачення пусті й дурні. Але тільки виникає питання: а навіщо взагалі це робити? Навіщо розвивати оцей конфлікт? Навіщо роздувати тему, що ми щось десь не додали? Ну, виглядає це має зовсім не добрий", — зауважила волонтерка.

Окремо вона згадала ситуацію 2024 року, пов’язану з колишньою волонтеркою батальйону на прізвисько Адмірал Няв. За словами Зінкевич, тоді було виявлено, що кошти, зібрані на підтримку підрозділу, були витрачені на азартні ігри. Після цього інциденту у батальйоні переглянули правила фандрейзингу, зокрема почали запроваджувати формальні договори з людьми, які допомагають збирати кошти. Такі документи дозволяють у разі порушень виступати потерпілою стороною у суді.

"А оскільки ми працювали на довірі, ніколи не мали жодних зайвих запитань… Ну, людина собі є, то є, працює, то й працює (хоча ми її й не наймали, вона не отримувала заробітної плати за свою роботу). Вона просто допомагала нам збирати кошти", — сказала журналістці Зінкевич.

Як у батальйоні пояснюють збори на "особисті картки"

Під час цього інтерв’ю керівниця "Госпітальєрів" пояснила практику зборів коштів на волонтерські банківські картки. За її словами, йдеться не про особисті рахунки, а про спеціальні картки, зареєстровані в податковій як волонтерські. Через них можуть проходити значні суми донатів, які не підлягають оподаткуванню, а інформація про рух коштів щороку передається до Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Особиста картка — це така, якою я розраховуюсь за себе в магазині. А це робочі картки, відкриті спеціально під волонтерство і зареєстровані в податковій. Я кожного року пишу деталізований лист: скільки загалом коштів пройшло через мої волонтерські рахунки. Вони відписують: "Так, ми бачимо, все зберігаємо"", — додала жінка.

Крім того, Яна Зінкевич пояснила, що кошти з волонтерських карток батальйону "Госпітальєри" знімаються кілька разів на день для щоденних закупівель, зокрема на тактичну медицину та ротації. Всі витрати фіксуються патронатною службою, формуються детальні звіти за картками та категоріями, а на індивідуальні запити донаторів щодо цільового використання коштів батальйон надає розгорнуту інформацію.

Також вона розповіла, що до неї навіть підходила народна депутатка Мар’яна Безугла та просила документи на тлі нещодавних обговорень.

"Ну, чудово, людина цікавиться, може вона запропонує нам щось корисне. Тобто треба розуміти, що ми маємо робити в цих подіях. Так, якийсь є негатив, є незадоволення, але ми маємо завдяки цьому ставати кращими", — зауважила Зінкевич.

Та все ж у майбутньому систему звітності можуть змінити. Зокрема, планується запровадити регулярні помісячні звіти та вдосконалити систему документообігу. До цього процесу можуть долучитися фахівці з громадської організації "Дігнітас", які запропонували допомогу в модернізації обліку.

Водночас частина фінансових даних, за словами керівниці батальйону, не може бути повністю відкритою з міркувань безпеки. Це стосується, зокрема, постачальників обладнання або військових товарів, інформація про яких може створити ризики для самих контрагентів.

Чи планують "Госпітальєри" змінювати систему звітності та інтегруватися до ЗСУ

За словами Зінкевич, нині у складі батальйону працює кілька десятків екіпажів медичної евакуації, хоча їхня кількість може змінюватися залежно від ситуації на фронті. У різні періоди одночасно діяли від 10 до понад 60 екіпажів, а загалом протягом року до ротацій можуть долучатися до 500 людей. Мінімальні щомісячні витрати на забезпечення роботи підрозділу, за її оцінками, становлять приблизно 6,3 млн грн. Значна частина цих коштів спрямовується на пальне, амуніцію та медичні засоби. Зокрема, базова комплектація для одного учасника екіпажу обходиться приблизно у 87 тис. грн.

Керівниця "Госпітальєрів" також зазначила, що батальйон розглядає можливість майбутньої легалізації та інтеграції в офіційну військову систему, однак остаточне рішення поки не ухвалене. За її словами, наразі підрозділ координує роботу із Силами оборони та взаємодіє з Дмитром Ярошом та Генеральним штабом.

"Взагалі ми — добровольці, не легалізовані. Але хочу зауважити, що ми розглядаємо варіант легалізації. Проблема в чому? Зараз я відповідальна за велику кількість людей, за всіх "госпітальєрів", зокрема, за таких розумників, як Аня Няв. Відпустити їх під командування когось іншого я не можу. Я не маю права цього зробити, тому що я не впевнена в рішеннях іншої людини", — розповіла волонтерка.

Вона додала, що команда підрозділу врахує суспільний запит на більшу прозорість і працює над підготовкою детального звіту про використання коштів. Очікується, що документ буде оприлюднений до 1 травня, хоча в батальйоні планують завершити його підготовку раніше.

"А щодо "скандалу" — ми почули запит суспільства, що воно хоче більш повноцінний звіт. Без проблем, ми підготуємо. Але нам потрібен на це час. Ми його маємо подати до 1 травня, але будемо старатися це зробити за березень. Та, знову ж таки, люди мають іноді спати і їсти. Мені не потрібно їх потім пів року в якісь санітарні заклади для учасників бойових дій відправляти, щоб вони відновлювалися. Мені команда важлива", — додала депутатка.

Нагадаємо, що медичний батальйон "Госпітальєри" опинився у центрі дискусії через підозри у непрозорому використанні коштів з донатів, які збиралися як на фонд, так і на особисті волонтерські картки Яни Зінкевич. Керівниця батальйону наголосила, що всі операції документуються, ведеться підготовка зведеного фінансового звіту, а ресурси підрозділу перш за все спрямовані на порятунок життів та облаштування нової бази.

