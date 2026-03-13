Российский добровольческий корпус ответил на обвинения медиа в тяжких преступлениях: что известно

Военно-политическая организация Русский добровольческий корпус (РДК) обнародовала заявление в ответ на материал российского издания "Верстка". В подразделении утверждают, что опубликованная статья содержит ложные обвинения и дискредитирует как сам корпус, так и в целом российское добровольческое движение.

В заявлении отмечается, что 12 марта издание "Верстка" опубликовало материал, который, по мнению организации, нарушает базовые журналистские стандарты, сообщила пресс-служба РДК в Telegram-канале в пятницу, 13 марта. Представители корпуса заявили, что в тексте бездоказательно выдвигаются обвинения против командования подразделения в тяжких преступлениях.

"В тексте "Верстки" Русский добровольческий корпус и его командиры фактически бездоказательно обвинены в особо тяжких преступлениях — пытках и внесудебных казнях. В тексте не приводится никаких конкретных доказательств этим обвинениям, за исключением слов анонимов и неподтвержденных обобщений", — отмечает РДК

В РДК отмечают, что в материале не приведены конкретные доказательства таких утверждений. Кроме того, в заявлении отмечается, что аналогичная ситуация касается других упреков, которые якобы содержатся в публикации — в частности относительно краж и вымогательства. В корпусе утверждают, что такие утверждения также базируются только на словах анонимов и не содержат проверяемых фактов.

"Нет ни фамилий людей, которые обвиняют РДК в пытках и убийствах, ни фамилий "жертв", ни обстоятельств самих "расправ". Эта "кровавая клевета" настолько далеко выходит за рамки журналистских стандартов, что напоминает по стилистике или кремлевскую пропаганду, или безумные конспирологические форумы", — отмечает РДК.

В РДК считают, что текст был написан тенденциозно и имел конкретную политическую цель — дискредитировать деятельность корпуса и вооруженное сопротивление Кремлю в целом. Представители организации также заявили, что в материале ставится под сомнение сама необходимость дисциплинарной системы в любой военной структуре.

В заявлении также говорится о том, что РДК не получил возможности предоставить комментарий для материала. По словам представителей корпуса, редакция "Вёрстки" обращалась с запросом, но в нем не было указано конкретных обвинений или тем, которые планировалось осветить. В РДК утверждают, что если бы эти вопросы были чётко сформулированы, организация могла бы предоставить ответ и объяснения. В корпусе отметили, что обвинения, изложенные в материале, настолько серьезны, что они обязательно привлекли бы внимание и требовали официальной реакции.

Отдельно в заявлении подчеркивается роль РДК и других добровольческих подразделений в изменениях украинского законодательства по легализации добровольцев.

"Российский Добровольческий Корпус делает все для легализации своих людей в Украине — и этот процесс успешно продвигается. РДК эвакуирует из РФ на свободную землю семьи своих добровольцев. РДК стремится обеспечить бойцов всем необходимым для эффективной борьбы и для достойной жизни", — отмечает РДК.

В РДК подчеркивают, что с начала деятельности корпус строился на принципах взаимной поддержки, доверия и товарищества. В завершении заявления организация отметила, что именно эти принципы остаются основой ее деятельности.

Напомним, что командир Денис Капустин ранее рассказывал, как пополняются ряды РДК. По его словам, к подразделению присоединяются российские граждане, которые выступают против режима Кремля и решили воевать на стороне Украины.

Ранее также сообщалось, что в Литве возник скандал вокруг высказываний российского оппозиционера Леонида Волкова в отношении командира РДК. Премьер-министр Литвы заявила, что подобные заявления являются неприемлемыми и выразила мнение, что такой человек не должен оставаться в Литве.