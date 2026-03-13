Російський добровольчий корпус відповів на звинувачення медіа у тяжких злочинах: що відомо

Військово-політична організація Російський добровольчий корпус (РДК) оприлюднила заяву у відповідь на матеріал російського видання "Верстка". У підрозділі стверджують, що опублікована стаття містить неправдиві звинувачення та дискредитує як сам корпус, так і загалом російський добровольчий рух.

У заяві зазначається, що 12 березня видання "Верстка" опублікувало матеріал, який, на думку організації, порушує базові журналістські стандарти, повідомила пресслужба РДК в Telegram-каналі у п'ятницю, 13 березня. Представники корпусу заявили, що у тексті бездоказово висуваються звинувачення проти командування підрозділу у тяжких злочинах.

"У тексті “Верстки” Російський добровольчий корпус і його командири фактично бездоказово звинувачені в особливо тяжких злочинах — тортурах і позасудових стратах. У тексті не наводиться жодних конкретних доказів цим звинуваченням, за винятком слів анонімів та непідтверджених узагальнень", — зазначає РДК

Відео дня

У РДК наголошують, що в матеріалі не наведено конкретних доказів таких тверджень. Крім того, у заяві зазначається, що аналогічна ситуація стосується інших закидів, які нібито містяться в публікації — зокрема щодо крадіжок та вимагання. У корпусі стверджують, що такі твердження також базуються лише на словах анонімів і не містять перевірюваних фактів.

"Немає ні прізвищ людей, які звинувачують РДК у тортурах та вбивствах, ні прізвищ "жертв", ні обставин самих "розправ". Цей "кривавий наклеп" настільки далеко виходить за рамки журналістських стандартів, що нагадує за стилістикою або кремлівську пропаганду, або шалені конспірологічні форуми", — наголошує РДК.

У РДК вважають, що текст був написаний тенденційно і мав конкретну політичну мету — дискредитувати діяльність корпусу та збройний опір Кремлю загалом. Представники організації також заявили, що у матеріалі ставиться під сумнів сама необхідність дисциплінарної системи в будь-якій військовій структурі.

У заяві також йдеться про те, що РДК не отримав можливості надати коментар для матеріалу. За словами представників корпусу, редакція «Вёрстки» зверталася із запитом, але у ньому не було зазначено конкретних звинувачень або тем, які планувалося висвітлити. У РДК стверджують, що якби ці питання були чітко сформульовані, організація могла б надати відповідь і пояснення. У корпусі наголосили, що звинувачення, викладені у матеріалі, є настільки серйозними, що вони обов’язково привернули б увагу і вимагали офіційної реакції.

Окремо у заяві підкреслюється роль РДК та інших добровольчих підрозділів у змінах українського законодавства щодо легалізації добровольців.

"Російський Добровольчий Корпус робить все для легалізації своїх людей в Україні — і цей процес успішно просувається. РДК евакуює з РФ на вільну землю сім'ї своїх добровольців. РДК прагне забезпечити бійців усім необхідним для ефективної боротьби та для гідного життя", — наголошує РДК.

У РДК підкреслюють, що від початку діяльності корпус будувався на принципах взаємної підтримки, довіри та товариства. У завершенні заяви організація наголосила, що саме ці принципи залишаються основою її діяльності.

Нагадаємо, що командир Денис Капустін раніше розповідав, як поповнюються лави РДК. За його словами, до підрозділу приєднуються російські громадяни, які виступають проти режиму Кремля і вирішили воювати на боці України.

Раніше також повідомлялося, що у Литві виник скандал навколо висловлювань російського опозиціонера Леоніда Волкова щодо командира РДК. Прем’єр-міністерка Литви заявила, що подібні заяви є неприйнятними і висловила думку, що така людина не має залишатися в Литві.