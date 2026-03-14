"Погибнут миллионы россиян": пастор Трампа предупредил о последствиях применения ядерного оружия

Если Россия применит ядерное оружие, то последствия станут катастрофическими для человечества. В частности из-за масштабной эскалации могут погибнуть миллионы граждан РФ.

Если во время войны будет применено ядерное оружие, жертв станет еще больше. Об этом в эфире "Еспресо" заявил пастор-евангелист, духовный советник американского президента Марк Бернс.

Соединенные Штаты будут вынуждены применить свое ядерное оружие, и тогда погибнут миллионы россиян, подчеркнул проповедник, добавив, что Москва в ответ может направить ракеты на США, и тогда погибнут американцы.

"Именно такого сценария мы стараемся не допустить", — отметил пастор.

Он пояснил, что Соединенные Штаты будут продолжать атаковать Иран, пока Тегеран не будет лишен всех возможностей для создания ядерного оружия.

"Сейчас мы наносим удары по Ирану и будем продолжать их, пока они не капитулируют и пока не будет уничтожена каждая частица урана, пригодного для создания ядерной бомбы. Мы будем продолжать эти атаки, пока эта возможность не будет полностью ликвидирована и они не откажутся от любых намерений создавать ядерное оружие", — подчеркнул духовный советник президента США Дональда Трампа.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом предлагал перевезти 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию на "хранение", выдвигая это как одну из идей к прекращению войны на Ближнем Востоке. Глава Белого дома предложение отклонил.

Фокус писал, что в конце февраля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о возможном ударе ядерным оружием как по Украине, так и по странам-партнерам Киева.