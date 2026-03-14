"Загинуть мільйони росіян": пастор Трампа попередив про наслідки застосування ядерної зброї

Якщо Росія застосує ядерну зброю, то наслідки стануть катастрофічними для людства. Зокрема через масштабну ескалацію можуть загинути мільйони громадян РФ.

Якщо під час війни буде застосована ядерна зброя, жертв стане ще більше. Про це в ефірі "Еспресо" заявив пастор-євангеліст, духовний радник американського президента Марк Бернс.

Сполучені Штати будуть змушені застосувати свою ядерну зброю, і тоді загинуть мільйони росіян, наголосив проповідник, додавши, що Москва у відповідь може спрямувати ракети на США, й тоді загинуть американці.

"Саме такого сценарію ми намагаємося не допустити", — зазначив пастор.

Він пояснив, що Сполучені Штати продовжуватимуть атакувати Іран, доки Тегеран не буде позбавлений усіх можливостей для створення ядерної зброї.

Супутник показав влучання по ядерному об'єкту Натанз Ірану: чи дістали до центрифуг (фото)

"Зараз ми завдаємо ударів по Ірану і будемо продовжувати їх, доки вони не капітулюють і доки не буде знищено кожну частку урану, придатного для створення ядерної бомби. Ми продовжуватимемо ці атаки, доки ця можливість не буде повністю ліквідована і вони не відмовляться від будь-яких намірів створювати ядерну зброю", — наголосив духовний радник президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом пропонував перевезти 450 кілограмів збагаченого урану з Ірану до Росії на "зберігання", висуваючи це як одну з ідей до припинення війни на Близькому Сході. Очільник Білого дому пропозицію відхилив.

Фокус писав, що наприкінці лютого заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив про можливий удар ядерною зброєю як по Україні, так і країнах-партнерах Києва.