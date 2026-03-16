Мадьяр объяснил свое заявление о нападавших на военных ТЦК: что ответил

Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" заявил, что его слова о нападавших на военных территориальных центров комплектования перекрутили в соцсетях. Он пояснил, что не угрожал гражданам, а реагировал на случаи насилия против военных.

В соцсетях начали распространяться интерпретации, якобы он угрожает украинцам, сообщил "Мадьяр" в Facebook 16 марта. Это произошло после предыдущего обращения Роберт Бровди об увеличении количества операторов дронов в российской армии и призыв добровольцев участвовать в Силах беспилотных систем. По его словам, из обращения была вырвана лишь эмоциональная фраза о недопустимости нападений на военных, которую начали активно распространять в сети.

"Не смешно. Манипулятивное отождествление праведного с грешным, цена примитивного, соцсетевого хайпа. Кружите меня, кружите, — меня, но не уставшую психику податливого народа", — отметил "Мадьяр".

Відео дня

Командующий подчеркнул, что добровольцы, которые сознательно решили защищать Украину, остаются основой украинского войска. Именно поэтому, по его словам, Силы беспилотных систем прежде всего заинтересованы в тех, кто приходит служить добровольно, без принуждения или применения силы.

Он также высказал позицию относительно различных аспектов мобилизации. В частности, Бровди отметил, что эмиграция во время войны может быть личным выбором человека, но незаконное пересечение границы является преступлением. В то же время "Мадьяр" отметил, что умышленное уклонение от мобилизации является уголовным правонарушением и должно наказываться правовым способом. Отдельно командующий заявил, что выступает против силовых методов привлечения людей в армию.

"Силовые методы ТЦК по привлечению военнообязанных (бусификация) и возвращение бегущих — недопустимы. Решительно осуждаю, никогда не поддерживал и не буду оправдывать насилие. Пересекаешь черту закона, превышаешь полномочия — ты совершаешь преступление. Совершил преступление — отвечай", — подчеркнул Бровди.

В то же время "Мадьяр" добавил, что насилие со стороны гражданских в отношении военных также недопустимо. По его словам, нападения на военнослужащих или подстрекательство к таким действиям должны получать правовую оценку. Командующий также обратил внимание, что среди работников ТЦК значительная часть является участниками боевых действий, в частности военными, которые получили ранения на фронте.

Ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр сообщал, что в январе 2026 года потери российской армии на фронте превысили количество новобранцев, которых смогла мобилизовать Россия. По его словам, подразделения Сил обороны Украины уничтожили 30 618 российских военных, тогда как пополнение оккупационной армии составило около 22 тысяч человек.

Также ранее Следственный комитет России объявил Роберта Бровди в международный розыск, обвинив его в якобы причастности к "террористическому акту" в Курской области. Сам военный скептически отреагировал на эти обвинения и расценивает действия российских следователей как пропагандистское давление.