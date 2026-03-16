Мадяр пояснив свою заяву про нападників на військових ТЦК: що відповів

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді з позивним “Мадяр” заявив, що його слова про нападників на військових територіальних центрів комплектування перекрутили в соцмережах. Він пояснив, що не погрожував громадянам, а реагував на випадки насильства проти військових.

У соцмережах почали поширюватися інтерпретації, нібито він погрожує українцям, повідомив "Мадяр" у Facebook 16 березня. Це сталося після попереднього звернення Роберт Бровді про збільшення кількості операторів дронів у російській армії та заклик добровольців долучатися до Сил безпілотних систем. За його словами, зі звернення було вирвано лише емоційну фразу про неприпустимість нападів на військових, яку почали активно поширювати в мережі.

"Не смішно. Маніпулятивне ототожнення праведного з грішним, ціна примітивного, соцмережного хайпу. Кружіть мене, кружіть, — мене, але не втомлену психіку піддатливого народу", — зазначив "Мадяр".

Командувач підкреслив, що добровольці, які свідомо вирішили захищати Україну, залишаються основою українського війська. Саме тому, за його словами, Сили безпілотних систем насамперед зацікавлені у тих, хто приходить служити добровільно, без примусу чи застосування сили.

Він також висловив позицію щодо різних аспектів мобілізації. Зокрема, Бровді зазначив, що еміграція під час війни може бути особистим вибором людини, але незаконний перетин кордону є злочином. Водночас "Мадяр" наголосив, що умисне ухилення від мобілізації є кримінальним правопорушенням і має каратися у правовий спосіб. Окремо командувач заявив, що виступає проти силових методів залучення людей до війська.

"Силові методи ТЦК з залучення військовозобовʼязаних (бусифікація) та повернення бігаючих — неприпустимі. Рішуче засуджую, ніколи не підтримував та не виправдовуватиму насильство. Перетинаєш межу закону, перевищуєш повноваження — ти скоюєш злочин. Скоїв злочин — відповідай", — наголосив Бровді.

Водночас "Мадяр" додав, що насильство з боку цивільних щодо військових також є неприпустимим. За його словами, напади на військовослужбовців або підбурювання до таких дій мають отримувати правову оцінку. Командувач також звернув увагу, що серед працівників ТЦК значна частина є учасниками бойових дій, зокрема військовими, які отримали поранення на фронті.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним Мадяр повідомляв, що у січні 2026 року втрати російської армії на фронті перевищили кількість новобранців, яких змогла мобілізувати Росія. За його словами, підрозділи Сил оборони України знищили 30 618 російських військових, тоді як поповнення окупаційної армії становило приблизно 22 тисячі осіб.

Також раніше Слідчий комітет Росії оголосив Роберта Бровді у міжнародний розшук, звинувативши його у нібито причетності до "терористичного акту" в Курській області. Сам військовий скептично відреагував на ці звинувачення і розцінює дії російських слідчих як пропагандистський тиск.