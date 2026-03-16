"Никто не встал на нашу сторону": Иран обвинил другие исламские государства в поддержке США и Израиля

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обратился ко всем мусульманам и правительствам исламских государств из-за вторжения США и Израиля в Иран. В этом обращении он обвинил некоторые государства в том, что они объявили Иран врагом.

По его словам, США и Израиль теперь находятся в стратегической ловушке. Свое заявление Лариджани опубликовал в X.

Он заявил, что Иран подвергся американо-сионистской агрессии, которая "привела к мученической смерти великого лидера, мученика Исламской революции, а также ряда гражданских и военных командиров".

В то же время он возмутился, что ни одно исламское государство не стало на сторону иранского народа, кроме отдельных политических заявлений.

Зато Лариджани отметил, что Иран смог "подавить агрессора" и загнал в стратегическую ловушку. В своем заявлении он называет США и Израиль "большим и меньшим сатаной соответственно".

Зато позиции правительств некоторых стран секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана назвал противоречащими словам Пророка: "Кто услышит человека, который зовёт: "О мусульмане!", и не откликнется ему, тот не является мусульманином".

Отдельно Лариджани обратился к государствам, которые объявили Иран врагом из-за ударов по их территориям.

"Неужели от Ирана требуют стоять со связанными руками, тогда как американские базы в ваших странах используются для нападения на него? Разве это не фальшивый предлог? Ведь сегодня противостояние происходит между Америкой и Израилем с одной стороны и Ираном, мусульманами и силами сопротивления — с другой. Так на чьей стороне вы стоите?" — спрашивает он.

Отдельно Лариджани отметил, что США и Израиль не являются союзниками для исламских стран, тогда как Иран будет искренним советчиком и не стремится к господству над исламскими странами.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран не просил о прекращении огня или переговорах с США. Страна готова защищаться столько, сколько нужно.

Ранее Фокус писал о том, что Иран выпустил ракеты по Ормузскому проливу, угрожая военным кораблям США.