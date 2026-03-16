"Ніхто не став на наш бік": Іран звинуватив інші ісламські держави у підтримці США та Ізраїлю

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані звернувся до всіх мусульман та урядів ісламських держав через вторгнення США та Ізраїлю до Ірану. У цьому зверненні він звинуватив деякі державі в тому, що вони оголосили Іран ворогом.

За його словами, США та Ізраїль тепер перебувають у стратегічній пастці. Свою заяву Ларіджані опублікував у X.

Він заявив, що Іран зазнав американсько-сіоністської агресії, яка "призвела до мученицької смерті великого лідера, мученика Ісламської революції, а також ряду цивільних і військових командирів".

Водночас він обурився, що жодна ісламська держава не стала на бік іранського народу, крім окремих політичних заяв.

Натомість Ларіджані наголосив, що Іран зміг "придушити агресора" та загнав до стратегічної пастки. У своїй заяві він називає США та Ізраїль "більшим та меншим сатаною відповідно".

Натомість позиції урядів деяких країн секретар Вищої ради національної безпеки Ірану назвав такими, що протирічать словам Пророка: "Хто почує чоловіка, який кличе: "О мусульмани!", і не відгукнеться йому, той не є мусульманином".

Окремо Ларіджані звернувся до держав, які оголосили Іран ворогом через удари по їхнім територіям.

"Невже від Ірану вимагають стояти зі зв’язаними руками, тоді як американські бази у ваших країнах використовуються для нападу на нього? Хіба це не фальшивий привід? Адже сьогодні протистояння відбувається між Америкою та Ізраїлем з одного боку і Іраном, мусульманами та силами опору — з іншого. То на чиєму боці ви стоїте?" — запитує він.

Окремо Ларіджані наголосив, що США та Ізраїль не є союзниками для ісламських країн, тоді як Іран буде щирим порадником та не прагне панування над ісламськими країнами.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран не просив про припинення вогню чи переговори зі США. Країна готова захищатися стільки, скільки потрібно.

Раніше Фокус писав про те, що Іран випустив ракети по Ормузькій протоці, погрожуючи військовим кораблям США.