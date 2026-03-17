Погибло более 400 человек: Афганистан обвинил Пакистан в смертоносном авиаударе по больнице

Афганистан объявил о бомбардировке Пакистаном больницы для реабилитации наркозависимых в Кабуле, в результате которой уже известно о по меньшей мере 400 погибших людях.

Пакистанские силы якобы совершили мощный авиаудар по медицинскому учреждению, "совершив преступление против человечности". Однако обвинения Афганистана официальный Пакистан отвергает, сообщает Associated Press.

Пакистан отрицает все обвинения

Этот удар был нанесён через несколько часов после того, как Афганистан и Пакистан обменялись огнём вдоль общей границы. Представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид осудил удар, обвинив Пакистан в "нацеливании на больницы и гражданские объекты с целью совершения ужасных преступлений". Он утверждал, что среди погибших и раненых есть пациенты медицинского учреждения.

Представитель премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа Мошараф Заиди быстро отреагировал на заявление. Он уверяет, что пакистанские силы не бомбардируют гражданские объекты, а информация об ударе по больнице в Кабуле "не имеет никаких оснований".

CNN пишет, что удар произошел после нескольких часов с момента, когда Совет безопасности ООН призвал лидеров Талибана в Афганистане немедленно активизировать усилия в борьбе с терроризмом.

Правительство Пакистана взамен обвиняет Афганистан в предоставлении безопасного убежища пакистанскому Талибану, а также сепаратистским группировкам и боевикам, которые нападают на силы безопасности и гражданское население страны. Кабул это отрицает.

Стоит напомнить, что боевые действия между странами вспыхнули с новой силой в конце февраля. Афганистан начал трансграничные атаки в ответ на пакистанские авиаудары внутри страны, в результате чего погибли люди.

Напомним, вечером 16 марта телеканал Афганистана Kabul News сообщил о громких взрывах в Кабуле на фоне атаки Пакистана.

