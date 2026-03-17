Загинуло понад 400 людей: Афганістан звинуватив Пакистан у смертоносному авіаударі по лікарні

Афганістан оголосив про бомбардування Пакистаном лікарні для реабілітації наркозалежних у Кабулі, внаслідок якого вже відомо про щонайменше 400 загиблих людей.

Пакистанські сили нібито здійснили потужний авіаудар по медичному закладу, "здійснивши злочин проти людяності". Однак звинувачення Афганістану офіційний Пакистан відкидає, повідомляє Associated Press.

Пакистан заперечує усі звинувачення

Цей удар було здійснено через кілька годин після того, як Афганістан та Пакистан обмінялися вогнем уздовж спільного кордону. Речник уряду Афганістану Забіхулла Муджахід засудив удар, звинувативши Пакистан у "націлюванні на лікарні та цивільні об’єкти з метою вчинення жахливих злочинів". Він стверджував, що серед загиблих та поранених є пацієнти медичної установи.

Речник прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа Мошараф Заїді швидко відреагував на заяву. Він запевняє, що пакистанські сили не бомбардують цивільних об'єктів, а інформація про удар по лікарні у Кабулі "не має жодних підстав".

CNN пише, що удар стався після кількох годин з моменту, коли Рада безпеки ООН закликала лідерів Талібану в Афганістані негайно активізувати зусилля у боротьбі з тероризмом.

Уряд Пакистану натомість звинувачує Афганістан у наданні безпечного притулку пакистанському Талібану, а також сепаратистським угрупованням та бойовикам, що нападають на сили безпеки та цивільне населення країни. Кабул це заперечує.

Варто нагадати, що бойові дії між країнами спалахнули з новою силою наприкінці лютого. Афганістан розпочав транскордонні атаки у відповідь на пакистанські авіаудари всередині країни, внаслідок чого загинули люди.

Нагадаємо, ввечері 16 березня телеканал Афганістану Kabul News повідомив про гучні вибухи у Кабулі на тлі атаки Пакистану.

6 березня Фокус з'ясовував, чому війна між Афганістаном та Пакистаном така складна.