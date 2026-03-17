18-летняя харьковчанка стала оператором FPV-дронов, оставив университет и работу баристой

18-летняя харьковчанка Мирослава служит оператором FPV-дронов в 128-й отдельной тяжелой механизированной бригаде "Дикое Поле". Девушка оставила учебу в университете и работу баристой и стала в ряды войска.

Девушка выходит на позиции и уничтожает оккупантов, рассказали в бригаде.

"Мне нравится залетать в укрытия. Они бывают довольно сложными: иногда это совсем маленькие окошки — здесь нужны мастерство и драйв", — говорит Мирослава.

Как сообщили в бригаде, девушка не планировала военной карьеры. Она работала баристой в кафе, потом — помощницей бармена, а также училась в вузе на психолога. Но в определенный момент Мирослава поняла, что во время борьбы за существование страны, во время ужасных ракетных ударов россиян по мирным городам она не может представить себя психологом. Это и побудило пойти в армию.

"Родные были не в восторге, мягко говоря. Но я уже приняла решение и решила не отступать", — сказала девушка.

После этого Мирослава пошла в ТЦК. Прошла базовый курс общевойсковой подготовки. Тяжелые тренировки, полоса препятствий, ползание под танком в грязи и другие трудности не остановили ее. Далее девушка закончила обучение в школе операторов дронов.

"Самым трудным было изучить все эти прошивки для дронов, системы связи, антенны. А вот летать оказалось совсем не сложно", — говорит военная.

Сейчас Мирослава вместе с побратимами из своего подразделения выходит на боевую работу. Смены длятся долго — иногда по несколько недель, однако она не жалуется.

"Кажется, я здесь стала адреналинозависимой. Это не про пренебрежение безопасностью — с этим у нас очень строго. Это про азарт, когда управляешь FPV в боевых условиях, а он мгновенно реагирует на каждое движение пальцев и летит туда, куда я хочу. Это гораздо интереснее, чем работа в кафе или баре", — утверждает оператор дронов.

В конце она добавила, что грустно становится только тогда, когда приходится заходить в заброшенные и поврежденные обстрелами дома. Иногда Мирославе казалось, что их владельцы только что вышли куда-то — настолько уютной была атмосфера внутри домов. Военную охватывало ощущение, будто она заглядывает в чужие жизни.

Ее мечта — чтобы эти дома выстояли и чтобы в них вернулись их хозяева. Именно ради этого она каждый раз выходит на очередное боевое задание.

