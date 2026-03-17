18-річна харків'янка стала операторкою FPV-дронів, залишивши університет і роботу баристою

18-річна харків'янка Мирослава служить операторкою FPV-дронів у 128-ій окремій важкій механізованій бригаді "Дике Поле". Дівчина залишила навчання в університеті й роботу баристою та стала до лав війська.

Дівчина виходить на позиції та нищить окупантів, розповіли у бригаді.

"Мені подобається залітати в укриття. Вони бувають досить складними: інколи це зовсім маленькі віконця — тут потрібні майстерність і драйв", — каже Мирослава.

Як повідомили у бригаді, дівчина не планувала військової кар’єри. Вона працювала баристою в кав’ярні, потім — помічницею бармена, а також навчалася у виші на психолога. Та в певний момент Мирослава зрозуміла, що під час боротьби за існування країни, у час жахливих ракетних ударів росіян по мирних містах вона не може уявити себе психологом. Це й спонукало піти до війська.

"Рідні були не у захваті, м’яко кажучи. Але я вже прийняла рішення і вирішила не відступати", — сказала дівчина.

Після цього Мирослава пішла до ТЦК. Пройшла базовий курс загальновійськової підготовки. Важкі тренування, смуга перешкод, повзання під танком у багнюці й інші труднощі не зупинили її. Далі дівчина закінчила навчання у школі операторів дронів.

"Найважчим було вивчити всі ці прошивки для дронів, системи зв’язку, антени. А от літати виявилося зовсім не складно", — каже військова.

Зараз Мирослава разом з побратимами зі свого підрозділу виходить на бойову роботу. Зміни тривають довго — іноді по кілька тижнів, проте вона не скаржиться.

"Здається, я тут стала адреналінозалежною. Це не про нехтування безпекою — з цим у нас дуже суворо. Це про азарт, коли керуєш FPV у бойових умовах, а він миттєво реагує на кожен рух пальців і летить туди, куди я хочу. Це набагато цікавіше, ніж робота у кав’ярні чи барі", — стверджує операторка дронів.

Наприкінці вона додала, що сумно стає лише тоді, коли доводиться заходити в покинуті й пошкоджені обстрілами будинки. Іноді Мирославі здавалося, що їхні власники тільки-но вийшли кудись — настільки затишною була атмосфера всередині домівок. Військову охоплювало відчуття, ніби вона заглядає у чужі життя.

Її мрія — аби ці будинки вистояли й щоби до них повернулися їхні господарі. Саме заради цього вона щоразу виходить на чергове бойове завдання.

Нагадаємо, наприкінці минулого року нардеп Веніславський в інтерв'ю "Телеграфу" розповів, що навіть після завершення гарячої фази війни та ймовірного припинення бойових дій у 2025 році, Україна не зможе дозволити собі розслабитися. Головним запобіжником від нової агресії Росії має стати тотальна підготовка всього населення, зокрема й жінок.

Окрім того, зауважимо, що тема мобілізації жінок в армію періодично спливає в медійному просторі України.