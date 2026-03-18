Зеленский подготовил "подарок" для Трампа: почему президент США его не получил

iPad показывает ситуацию на фронте в реальном времени и цену одного километра фронта. Именно его президент Украины Владимир Зеленский хотел подарить Трампу, но не получилось.

Украинский президент Владимир Зеленский собирался подарить американскому лидеру iPad, где есть данные о войне в Украине в режиме реального времени, но этого не произошло, потому что Дональд Трамп не приехал на Мюнхенскую конференцию. Об этом написал журналист Financial Times Кристофер Миллер в социальной сети Х.

Журналист рассказал, что во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2026 года, Зеленский хотел передать такой планшет Трампу.

"Я, честно говоря, хотел подарить его Трампу в Мюнхене. Почему? Потому что на своем iPad я могу сразу видеть, какие атаки происходят — дроны, ракеты и т.д. — которые мы перехватываем в режиме реального времени, а также сколько стоит один километр нашей земли в любой момент", — рассказал Зеленский.

Также президент Украины отметил, что с помощью устройства можно оценивать потери РФ. По его словам, устройство демонстрирует, сколько России стоит один километр оккупированной территории Украины.

Но подарить iPad украинской стороне не удалось, потому что Дональд Трамп не посетил Мюнхенскую конференцию.

Дональд Трамп о войне в Украине

Напомним, что 17 марта Дональд Трамп заявил, что Украина могла бы прекратить сопротивление в первый день полномасштабного вторжения РФ без помощи Белого дома.

Также Трамп заявил, что США не нуждаются в украинской помощи для защиты от иранских дронов в Персидском заливе. Соответствующее заявление политик сделал 13 марта.