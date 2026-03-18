Зеленський підготував "подарунок" для Трампа: чому президент США його не отримав

Український президент Володимир Зеленський збирався подарувати американському лідеру iPad, де є дані про війну в Україні в режимі реального часу, але цього не сталося, бо Дональд Трамп не приїхав на Мюнхенську конференцію. Про це написав журналіст Financial Times Крістофер Міллер у соціальній мережі Х.

Журналіст розповів, що під час Мюнхенської конференції з безпеки у лютому 2026 року, Зеленський хотів передати такий планшет Трампу.

"Я, чесно кажучи, хотів подарувати його Трампу у Мюнхені. Чому? Тому що на своєму iPad я можу відразу бачити, які атаки відбуваються – дрони, ракети тощо – які ми перехоплюємо в режимі реального часу, а також скільки коштує один кілометр нашої землі в будь-який момент", – розповів Зеленський.

Відео дня

Також президент України наголосив, що за допомогою пристрою можна оцінювати втрати РФ. За його словами, пристрій демонструє, скільки Росії коштує один кілометр окупованої території України.

Але подарувати iPad українській стороні не вдалося, бо Дональд Трамп не відвідав Мюнхенську конференцію.

Дональд Трамп про війну в Україні

Нагадаємо, що 17 березня Дональд Трамп заявив, що Україна могла б припинити спротив у перший день повномасштабного вторгнення РФ без допомоги Білого дому.

Також Трамп заявив, що США не потребують української допомоги для захисту від іранських дронів у Перській затоці. Відповідну заяву політик зробив 13 березня.