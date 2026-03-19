Радостная весть для семьи: в Сумской области в больнице нашли пропавшего без вести военного

Украинского военного из Буковины Руслана Михайлюка, которого считали пропавшим без вести с мая 2025 года, нашли в одной из больниц Сумской области.

Мужчина попал в военный госпиталь с потерей памяти, частичной потерей зрения, контузиями и другими заболеваниями. Об этом сообщили в Заставновском городском совете.

"Сегодня имеем радостную весть, которую так долго ждали все мы, а больше всего родные и близкие Михайлюка Руслана Васильевича. С мая 2025 года Защитник считался пропавшим без вести. Эти месяцы были очень тяжелыми для его семьи, друзей и всей общины — мы вместе молились, поддерживали друг друга и не теряли надежды. И вот — Руслан нашелся. Сейчас он находится на лечении после ранений и в связи с болезнью в одной из больниц Сумщины", — говорится в сообщении совета.

Відео дня

Также представители общины заявили, что пока не известно, как боец, который считался без вести пропавшим 10 месяцев, попал в больницу.

"Мы не знаем всех обстоятельств, не знаем, через что ему пришлось пройти. Но знаем главное — он жив. И это самое ценное. Это известие стало настоящим облегчением и радостью для всей общины", — говорится в заявлении.

Кроме этого местный житель общины Михаил Турок сообщил, что уже даже общался с военным по телефону, но его память еще не полностью вернулась.

"Сегодня я с ним лично по телефону общался. Хотя он еще не все вспомнил", — сообщил мужчина.

