Ошибка ДНК-экспертизы: бойца из Львовской области похоронили с почестями, а он оказался в плену РФ

В мае 2025 года в селе Гуменец на Львовщине с воинскими почестями похоронили человека, которого считали военнослужащим Богданом Вовком. Однако потом оказалось, что украинский защитник жив и находится в плену РФ.

Эксгумация и ДНК-экспертиза подтвердили, что на месте захоронения находится другой военнослужащий. Об этом рассказала двоюродная сестра военного Наталья Голова, сообщает "Суспільне".

По ее словам, через несколько дней после похорон она случайно увидела видео брата из российского плена. После того, женщина сразу пыталась установить правду и обратилась в компетентные органы.

"Сразу после этого видео я связалась с Координационным штабом, полицией, Красным крестом. А в июне Россия подала его в списках", — рассказывает женщина.

В рамках уголовного производства была проведена эксгумация тела. ДНК-образец родного брата Богдана окончательно подтвердил, что в мае 2025 года похоронили совсем другого человека.

"Лично для себя в подтверждении ДНК я уже не нуждалась, потому что у меня из Координационного штаба уже были все подтверждения, что Богдан в плену. Я просто хотела, чтобы состоялась эксгумация тела и тело военнослужащего, которое мы похоронили, поехало в родной дом", — добавляет Наталья

Позже заместитель начальника ГУНП Черниговской области Эдгар Папикян официально подтвердил, что экспертиза установила совпадение между телом и ДНК-профилем близкого родственника погибшего. Сейчас тело военного эксгумировано и передано семье для повторного захоронения.

Журналисты пишут, что семья другого погибшего защитника попросила о конфиденциальности. Они просят не разглашать личные данные неизвестного, которого похоронили вместо Богдана Вовка.

