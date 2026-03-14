Помилка ДНК-експертизи: бійця з Львівщини поховали з почестями, а він виявився у полоні РФ

У травні 2025 року в селі Гуменець на Львівщині з військовими почестями поховали людину, яку вважали військовослужбовцем Богданом Вовком. Однак потім виявилося, що український захисник живий і перебуває в полоні РФ.

Ексгумація та ДНК-експертиза підтвердили, що на місці поховання перебуває інший військовослужбовець. Про це розповіла двоюрідна сестра військового Наталія Голова, повідомляє "Суспільне".

За її словами, через кілька днів після похорону вона випадково побачила відео брата з російського полону. Після того, жінка відразу намагалася встановити правду та звернулася до компетентних органів.

"Відразу після цього відео я зв'язалася з Координаційним штабом, поліцією, Червоним хрестом. А в червні Росія подала його в списках", — розповідає жінка.

У рамках кримінального провадження було проведено ексгумацію тіла. ДНК-зразок рідного брата Богдана остаточно підтвердив, що у травні 2025 року поховали зовсім іншу людину.

"Особисто для себе підтвердження ДНК я вже не потребувала, тому що в мене з Координаційного штабу вже були всі підтвердження, що Богдан в полоні. Я просто хотіла, щоб відбулася ексгумація тіла і тіло військовослужбовця, яке ми поховали, поїхало до рідної хати", — додає пані Наталія

Пізніше заступник начальника ГУНП Чернігівської області Едгар Папікян офіційно підтвердив, що експертиза встановила збіг між тілом та ДНК-профілем близького родича загиблого. Наразі тіло військового ексгумовано і передано сім'ї для повторного поховання.

Журналісти пишуть, що родина іншого загиблого захисника попросила про конфіденційність. Вони просять не розголошувати особисті дані невідомого, якого поховали замість Богдана Вовка.

Раніше Фокус розповідав про кількість зниклих безвісти за час війни. Крім військовослужбовців, у списках є цивільні, зокрема й діти.

Згодом стало відомо, що Україна повернула 300 військових з російського полону. Більшість звільнених захисників перебували у полоні понад рік, а деякі — ще з початку повномасштабної війни у 2022 році.