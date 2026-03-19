Радісна звістка для родини: на Сумщині в лікарні знайшли зниклого безвісти військового

Українського військового з Буковини Руслана Михайлюка, якого вважали зниклим безвісти з травня 2025 року, знайшли в одній із лікарень Сумщини.

Чоловік потрапив до військового шпиталю з втратою пам'яті, частковою втратою зору, контузіями та іншими захворюваннями. Про це повідомили в Заставнівській міській раді.

"Сьогодні маємо радісну звістку, на яку так довго чекали всі ми, а найбільше рідні та близькі Михайлюка Руслана Васильовича. З травня 2025 року Захисник вважався зниклим безвісти. Ці місяці були надзвичайно важкими для його родини, друзів і всієї громади — ми разом молилися, підтримували одне одного й не втрачали надії. І ось — Руслан знайшовся. Наразі він перебуває на лікуванні після поранень та у зв’язку з хворобою в одній із лікарень Сумщини", — йдеться у повідомленні ради.

Також представники громади заявили, що поки не відомо, як боєць, який вважався безвісти зниклим 10 місяців, потрапив до лікарні.

"Ми не знаємо всіх обставин, не знаємо, через що йому довелося пройти. Але знаємо головне — він живий. І це найцінніше. Ця звістка стала справжнім полегшенням і радістю для всієї громади", — йдеться у заяві.

Окрім цього місцевий мешканець громади Михайло Турок повідомив, що вже навіть спілкувався з військовим по телефону, але його пам'ять ще не повністю повернулася.

"Сьогодні я з ним особисто по телефону спілкувався. Хоча він ще не все згадав", — повідомив чоловік.

