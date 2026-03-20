"Уже летают A-10 Thunderbolt II и Apache": США начали битву за Ормузский пролив, — СМИ

Соединенные Штаты Америки и их союзники начали операцию по уничтожению сил Ирана в Ормузском проливе. На быстроходные иранские катера уже охотятся штурмовики A-10 Thunderbolt II и ударные вертолеты Apache.

Это шаг станет первым этапом, который позволит кораблям американского флота зайти в пролив, чтобы сопровождать и охранять суда в Персидский залив и на выходе из него. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

19 марта председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн сообщил об этой операции на специальном брифинге для СМИ в Пентагоне.

По его словам, над проливом и у южного побережья Ирана уже летают A-10 Thunderbolt II и Apache и уничтожают быстроходные катера Ирана, преследующие торговые суда в Ормузском проливе.

Американский генерал рассказал, что некоторые союзники США используют вертолеты для "борьбы с одноразовыми ударными дронами". Но о каких странах идет речь, отказался рассказывать.

Взамен Иран, используя свои дроны в небе и на море, ракеты, атаковал десятки судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив. Целью иранских атак также стали корабли, находившиеся в Оманском и Персидском заливах.

Аналитик Ирана из вашингтонского Центра военно-морских исследований (CNA) Майкл Коннелл считает, что провести только зачистку пролива, который в самом узком месте имеет 38 километров, будет недостаточно.

"Крылатые ракеты можно запустить с расстояния в сотни километров и все равно поразить корабли в проливе", — считает он.

Эксперты все еще убеждены, что несмотря на все атаки Израиля и США по логистике Ирана, которые продолжаются уже третью неделю. У Ирана все еще есть мощный запас мин, крылатых ракет на грузовиках и сотни катеров, которые хранятся в скрытых туннелями вдоль побережья, на островах.

"Думаю, потребуются недели на возобновление в проливе безопасного судоходства. Но даже тогда Иран сохранит значительную часть (боевых) ресурсов", — заявил эксперт из Вашингтонского института ближневосточной политики Фарзин Надими.

Зато Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уже опубликовало результат своей операции, а именно "уничтожение иранских военно-морских целей, угрожающих судоходству в Ормузском проливе и вблизи него".

Операция США в Ормузском проливе

19 марта издание Reuters обнародовало материал, в котором говорилось о том, что Трамп хочет отправить тысячи военнослужащих для наземной операции на Ближнем Востоке.

20 марта стало известно, что Вооруженные силы США ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и десантных кораблей на Ближний Восток для усиления группировки, которая ведет войну против Ирана. На борту этих судов находятся около 4 тысяч военнослужащих, из которых 2 500 являются морскими пехотинцами, пишет Newsmax со ссылкой на четырех неназванных американских высокопоставленных чиновников.