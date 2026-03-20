"Вже літають A-10 Thunderbolt II і Apache": США почали битву за Ормузьку протоку, — ЗМІ

Сполучені Штати Америки та їх союзники розпочали операцію щодо знищення сил Ірану в Ормузькій протоці. На швидкохідні іранські катери вже полюють штурмовики A-10 Thunderbolt II та ударні гелікоптери Apache.

Це крок стане першим етапом, який дозволить кораблям американського флоту зайти в протоку, щоб супроводжувати та охороняти судна до Перської затоки та на виході з неї. Про це пише газета The Wall Street Journal.

19 березня голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн повідомив про цю операцію на спеціальному брифінгу для ЗМІ у Пентагоні.

За його словами, над протокою та біля південного узбережжя Ірану вже літають A-10 Thunderbolt II і Apache та знищують швидкохідні катери Ірану, що переслідують торгові судна в Ормузькій протоці.

Американський генерал розповів, що деякі союзники США використовують гелікоптери для "боротьби з одноразовими ударними дронами". Але про які країни йде мова, відмовився розповідати.

Натомість Іран, використовуючі свої дрони в небі та на морі, ракети, атакував десятки суден, які намагалися пройти через Ормузьку протоку. Ціллю іранських атак також стали кораблі, що знаходилися в Оманській та Перській затоках.

Аналітик Ірану з вашингтонського Центру військово-морських досліджень (CNA) Майкл Коннелл вважає, що провести тільки зачистку протоки, яка у найвужчому місці має 38 кілометрів, буде недостатньо.

"Крилаті ракети можна запустити з відстані в сотні кілометрів і все одно вразити кораблі в протоці", — вважає він.

Експерти все ще переконані, що не зважаючи на всі атаки Ізраїлю та США по логістиці Ірану, що тривають вже третій тиждень. В Ірану все ще є потужний запас мін, крилатих ракет на вантажівках і сотні катерів, які зберігаються у прихованих тунелями вздовж узбережжя, на островах.

"Думаю, будуть потрібні тижні на поновлення у протоці безпечного судноплавства. Але навіть тоді Іран збереже значну частину (бойових) ресурсів", — заявив експерт з Вашингтонського інституту близькосхідної політики Фарзін Надімі.

Натомість Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) вже опублікувало результат своєї операції, а саме "знищення іранських військово-морських цілей, що загрожують судноплавству в Ормузькій протоці та поблизу неї".

19 березня видання Reuters оприлюднило матеріал, в якому йшлося про те, що Трамп хоче відправити тисячі військовослужбовців для наземної операції на Близькому Сході.

20 березня стало відомо, що Збройні сили США прискорили перекидання тисяч морських піхотинців та десантних кораблів на Близький Схід для посилення угруповання, яке веде війну проти Ірану. На борту цих суден перебувають близько 4 тисяч військовослужбовців, з яких 2 500 є морськими піхотинцями, пише Newsmax з посиланням на чотирьох неназваних американських високопосадовців.