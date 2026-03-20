"Украина не сделала ничего": Трамп отрицает помощь Киева на Ближнем Востоке, — журналистка

Журналистка телеканала MS NOW Стефани Руле после разговора с президентом США Дональдом Трампом пересказала, что политик думает о помощи Украине в борьбе с Ираном и переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Свое интервью с американским президентом журналистка анонсировала в новостном выпуске телеканала MS NOW.

По ее словам, Трамп сказал, что "Украина не сделала ничего", чтобы помочь США в операции против Ирана, а слова президента Зеленского о помощи с дронами были политическим пиаром.

"Я спросила о помощи и поддержке со стороны Украины. И он сказал, что они (Украина — ред.) ничего не сделали, что все, о чем говорит Зеленский — о том, что Украина якобы сделала, чтобы помочь нам — это делается исключительно в политических и пиар-целях", — рассказала Стефани Руле после разговора с президентом США.

Также она после интервью с политиком рассказала, что Дональд Трамп якобы сказал, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным.

Відео дня

20 марта президент Трамп обозвал НАТО "бумажным тигром" и обвинил в трусости из-за отказа участвовать в его военной операции на Ближнем Востоке. Он заявил, что без США НАТО — это "бумажный тигр". Ранее Трамп называл "бумажным тигром" Путина.

17 марта Трамп, комментируя отказ стран НАТО помогать в Иране, сказал, что США не нужна их помощь в обеспечении безопасного прохода судов через заблокированный Ираном Ормузский пролив. Но он напомнил, что на защиту этих стран Америка тратит сотни миллионов долларов.