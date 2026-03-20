"Україна не зробила нічого": Трамп заперечив допомогу Києва на Близькому Сході, — журналістка

Журналістка телеканалу MS NOW Стефані Руле після розмови з президентом США Дональдом Трампом переказала, що політик думає про допомогу України у боротьбі з Іраном та перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

Своє інтерв'ю з американським президентом журналістка анонсувала у новинном випуску телеканалу MS NOW.

За її словами, Трамп сказав, що "Україна не зробила нічого", щоб допомогти США в операції проти Ірану, а слова президента Зеленського про допомогу з дронами були політичним піаром.

"Я запитала про допомогу та підтримку з боку України. І він сказав, що вони (Україна — ред.) нічого не зробили, що все, про що говорить Зеленський — про те, що Україна нібито зробила, щоб допомогти нам — це робиться виключно в політичних та піар-цілях", — розповіла Стефані Руле після розмови з президентом США.

Також вона після інтерв'ю з політиком розповіла, що Дональд Трамп нібито сказав, що із Зеленським складніше мати справу, ніж із Путіним.

20 березня президент Трамп обізвав НАТО "паперовим тигром" і звинуватив у боягузтві через відмову брати участь в його військовій операції на Близькому Сході. Він заявив, що без США НАТО — це "паперовий тигр". Раніше Трамп назвивав "паперовим тигром" Путіна.

17 березня Трамп, коментуючи відмову країн НАТО допомагати в Ірані, сказав, що США не потрібна їх допомога в забезпеченні безпечного проходу суден через заблоковану Іраном Ормузьку протоку. Але він нагадав, що на захист цих країн Америка витрачає сотні мільйонів доларів.