Угрожают атаковать энергетику США: Иран ответил на ультиматум Трампа по Ормузскому проливу

Иран пригрозил нанести удар по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США на Ближнем Востоке.

Таким образом Тегеран ответил на угрозы Трампа уничтожить электростанции Ирана, если в течение 48 часов не будет разблокирован Ормузский пролив, пишет Al Jazeera.

"Иранские военные угрожают атаковать всю энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке, связанную с США и Израилем, если их электростанции станут мишенями", — говорится в сообщении.

Представитель иранского центрального командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Золфагари также заявил, что Иран будет атаковать опреснительные установки и инфраструктуру информационных технологий, связанную с США и Израилем.

В то же время WSJ пишет, что хотя запасы нефти и газа поддерживают экономику региона, миллионы людей на Ближнем Востоке полагаются на опреснительные установки для получения питьевой воды.

Отмечается, что на Ближнем Востоке сосредоточено более 40% мировых мощностей по опреснению — это около 5000 установок.

Напомним, 22 марта Трамп дал Ирану двое суток, чтобы открыть Ормузский пролив и пообещал уничтожить электростанции Тегерана, если этого не произойдет.

