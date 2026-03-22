Погрожують атакувати енергетику США: Іран відповів на ультиматум Трампа щодо Ормузької протоки

Іран пригрозив завдати удару по енергетичній, інформаційно-технологічній та опріснювальній інфраструктурі США на Близькому Сході.

Таким чином Тегеран відповів на погрози Трампа знищити електростанції Ірану, якщо протягом 48 годин не буде розблоковано Ормузьку протоку, пише Al Jazeera.

"Іранські військові погрожують атакувати всю енергетичну інфраструктуру на Близькому Сході, пов’язану зі США та Ізраїлем, якщо їхні електростанції стануть мішенями", — йдеться у повідомленні.

Речник іранського центрального командування "Хатам аль-Анбія" Ебрахім Золфагарі також заявив, що Іран атакуватиме опріснювальні установки та інфраструктуру інформаційних технологій, пов’язану зі США та Ізраїлем.

Водночас WSJ пише, що хоча запаси нафти і газу підтримують економіку регіону, мільйони людей на Близькому Сході покладаються на опріснювальні установки для отримання питної води.

Зазначається, що на Близькому Сході зосереджено понад 40% світових потужностей з опріснення — це близько 5000 установок.

Нагадаємо, 22 березня Трамп дав Ірану дві доби, щоб відкрити Ормузьку протоку та пообіцяв знищити електростанції Тегерана, якщо цього не відбудеться.

Фокус також писав про те, що адміністрація Трампа готується до мирних переговорів з Іраном.