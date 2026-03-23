"Не чувствуют никакого давления": вместо капитуляции Тегеран усиливает нападения на соседей, — WP
Иран пока отказывается искать дипломатические способы решения конфликта с Израилем и США и вместо капитуляции Тегеран усиливает нападения на своих соседей.
Нежелание Тегерана капитулировать связано с властью, которую он имеет над Ормузским проливом, пишет The Washington Post.
Отмечается, что Иран рассчитывает, что сможет усилить глобальные экономические трудности быстрее, чем администрация президента США Дональда Трампа сможет их устранить с помощью военной силы.
Иранский дипломат объяснил журналистам, что частично закрыв проход через Ормузский пролив, Тегеран хочет "сделать эту агрессию чрезвычайно дорогой для нападающих".
"Мы в одиночку противостоим крупнейшей военной супердержаве в истории", — сказал собеседник WP.
В то же время европейские дипломаты отметили, что лидеры Ирана рассматривают свою способность контролировать пролив, а также противостоять натиску США и Израиля как краткосрочную победу.
"Пока существует этот режим, он может сеять террор в регионе, терроризировать международные рынки ценами на нефть и газ. Да, именно это для них и есть победа. Они не испытывают никакого давления, чтобы вести переговоры", — сказал один из источников издания.
Как узнали журналисты, официальные лица Катара и Омана на прошлой неделе связались с Ираном, чтобы обсудить возможное перемирие. По их мнению, даже подавляющая военная сила США и Израиля не сможет свергнуть иранское правительство в ближайшем будущем.
В статье говорится, что Иран заявил, что согласится на переговоры, если США и Израиль первыми прекратят атаки.
"Иран не будет готов прекратить атаки на американские интересы, если Вашингтон не согласится на ряд гарантий "ненападения", включая денежную компенсацию за убытки, связанные с войной", — предположил иранский дипломат.
Один из европейских чиновников, ранее работавший в Иране, считает, что серия убийств высокопоставленных иранских чиновников также отбила у Тегерана желание вести переговоры.
По его словам, убийство Али Лариджани, который был секретарем Совета нацбезопасности Ирана, подорвало перспективы переговоров, поскольку именно он обладал уникальными качествами для налаживания диалога с Западом.
Напомним, 22 марта Трамп дал Ирану двое суток, чтобы открыть Ормузский пролив и пообещал уничтожить электростанции Тегерана, если этого не произойдет.
