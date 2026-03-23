"Не відчувають жодного тиску": замість капітуляції Тегеран посилює напади на сусідів, — WP

Іран наразі відмовляється шукати дипломатичних способів вирішення конфлікту з Ізраїлем та США та замість капітуляції Тегеран посилює напади на своїх сусідів.

Небажання Тегерану капітулювати пов'язане з владою, яку він має над Ормузькою протокою, пише The Washington Post.

Зазначається, що Іран розраховує, що зможе посилити глобальні економічні труднощі швидше, ніж адміністрація президента США Дональда Трампа зможе їх усунути за допомогою військової сили.

Іранський дипломат пояснив журналістам, що частково закривши прохід через Ормузьку протоку, Тегеран хоче "зробити цю агресію надзвичайно дорогою для нападників".

"Ми самотужки протистоїмо найбільшій військовій супердержаві в історії", — сказав співрозмовник WP.

Водночас європейські дипломати зазначили, що лідери Ірану розглядають свою здатність контролювати протоку, а також протистояти натиску США та Ізраїлю як короткострокову перемогу.

"Доки існує цей режим, він може сіяти терор у регіоні, тероризувати міжнародні ринки цінами на нафту та газ. Так, саме це для них і є перемога. Вони не відчувають жодного тиску, щоб вести переговори", — сказало одне із джерел видання.

Як дізнались журналісти, офіційні особи Катару та Оману минулого тижня зв'язалися з Іраном, щоб обговорити можливе перемир'я. На їхню думку, навіть переважна військова сила США та Ізраїлю не зможе повалити іранський уряд у найближчому майбутньому.

В статті йдеться, що Іран заявив, що погодиться на переговори, якщо США та Ізраїль першими припинять атаки.

"Іран не буде готовий припинити атаки на американські інтереси, якщо Вашингтон не погодиться на низку гарантій "ненападу", включаючи грошову компенсацію за збитки, пов’язані з війною", — припустив іранський дипломат.

Один з європейських чиновників, який раніше працював в Ірані, вважає, що серія вбивств високопоставлених іранських чиновників також відбила у Тегерана бажання вести переговори.

За його словами, вбивство Алі Ларіджані, який був секретарем Ради нацбезпеки Ірану, підірвало перспективи переговорів, оскільки саме він мав унікальні якості для налагодження діалогу із Заходом.

Нагадаємо, 22 березня Трамп дав Ірану дві доби, щоб відкрити Ормузьку протоку та пообіцяв знищити електростанції Тегерана, якщо цього не відбудеться.

Фокус також писав про те, що адміністрація Трампа готується до мирних переговорів з Іраном.