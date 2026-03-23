Почему началась война в Иране и что не учли разведки США и Израиля, — NYT

При подготовке войны в Иране Соединенные Штаты Америки и Израиль могли опираться на данные разведок о новой волне беспорядков, которая поможет одержать победу, говорится в статье медиа The New York Times. Оценки оказались ошибочными, поскольку забыли о репрессиях иранского режима, которые произошли во время восстания месяц назад. Чего именно не учли в Вашингтоне и Тель-Авиве?

Планировщики боевых действий в США и Израиле основывались на том, что после обезвреживания лидеров режима в Иране начнется восстание, пояснили аналитики NYT. При этом израильская разведка Моссад говорила о высокой вероятности восстания, тогда как американская сомневалась, поскольку учла влияние репрессий на возможность беспорядков. Опыт прошлого показывал, что репрессии против иранцев со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уменьшили вероятность нового восстания. Кроме того, сначала был сценарий участия курдов, но от него отказались, поскольку тогда иранцы объединились бы перед угрозой сепаратизма. В статье подытоживается, что коалиция начала военные действия, основываясь на ошибочных предположениях и расчётах, и поэтому события на Ближнем Востоке идут по неожиданному сценарию.

NYT отметило, что выводы о последствиях действий Вашингтона и Тель-Авива основываются на разговорах с анонимными источниками. Медиа рассказало о том, как принималось решение о начале войны в Иране. Указывается, что разведка Моссад показала план, согласно которому первые удары коалиции по теократическому режиму сплотят оппозицию и она начнет восстание. Этот план принял премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп. Через три недели боевых действий выяснилось, что страх репрессий КСИР сильнее, чем желание восставать, и это может говорить о "фундаментальном недостатке в подготовке к войне". Ко всему, Тегеран не побоялся эскалации и распространил войну на соседние страны Ближнего Востока.

"Трамп может решить прекратить войну в любой день, и операции Моссада еще не принесли результатов", — написало медиа со ссылкой на слова Нетаньяху после начала боевых действий.

Медиа также объяснило, почему же не произошло восстание. Выяснилось, что причины две. Во-первых, "протестующие не выходят на улицу, потому что их расстреляют". Во-вторых, 60% иранцев хотят лучше жить, но не хотят умирать в борьбе с КСИР.

"После забастовок и убийств в начале войны восстание так и не произошло. Но израильские чиновники говорят, что они еще не теряют надежды", — подытожило NYT, отметив, что может состояться сухопутная операция.

Война в Иране — детали

Заметим, несмотря на оценки аналитиков о неблагоприятном ходе войны в Иране, данные о количестве ударов Тегерана уменьшилось в 16 раз. Об этом свидетельствует инфографика OSINTера с ником MarioLeb79, которая появилась в соцсети X.

Война в Иране — статистика ракет и "Шахедов" з 28 февраля по 23 марта Фото: X (Twitter)

Отметим, последние беспорядки в Иране продолжались с конца декабря 2025 года до января 2026 года. Во время беспорядков боевики КСИР и полиции Басиджа стреляли по протестующим, задерживали и пытали людей. В стране отключили доступ к сети на несколько дней: по оценкам аналитиков, могло погибнуть около 30 тыс. митингующих. В те дни президент США сначала говорил, что помощь поступит, но никаких действий не было.

Напоминаем, 23 марта медиа The Washington Post рассказало о действиях Ирана на Ближнем Востоке и объяснило, почему Тегеран выбрал путь эскалации.