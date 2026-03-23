Чому почалась війна в Ірані та що не врахували розвідки США та Ізраїлю, — NYT

Під час підготовки війни в Ірані Сполучені Штати Америки та Ізраїль могли спиратись на дані розвідок про нову хвилю заворушень, яка допоможе здобути перемогу, ідеться у статті медіа The New York Times. Оцінки виявились помилковими, оскільки забули про репресії іранського режиму, які відбулись під час повстання місяць тому. Чого саме не врахували у Вашингтоні та Тель-Авіві?

Планувальники бойових дій в США та Ізраїлі ґрунтувались на тому, що після знешкодження лідерів режиму в Ірані почнеться повстання, пояснили аналітики NYT. При цьому ізраїльська розвідка Моссад говорила про високу ймовірність повстання, тоді як американська сумнівалась, оскільки врахувала вплив репресій на можливість заворушень. Досвід минулого показував, що репресії проти іранців з боку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) зменшили ймовірність нового повстання. Крім того, спершу був сценарій участі курдів, але від нього відмовились, оскільки тоді іранці об'єдналися б перед загрозою сепаратизму. У статті підсумовується, що коаліція почала воєнні дії, ґрунтуючись на помилкових припущеннях та розрахунках, й тому події на Близькому Сході ідуть за неочікуваним сценарієм.

NYT наголосило, що висновки про наслідки дій Вашингтона й Тель-Авіва ґрунтуються на розмовах з анонімними джерелами. Медіа розповіло про те, як приймалось рішення про початок війни в Ірані. Вказується, що розвідка Моссад показала план, згідно з яким перші удари коаліції по теократичному режиму згуртують опозицію і вона почне повстання. Цей план прийняв прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп. Через три тижні бойових дій з'ясувалось, що страх репресій КВІР сильніший, ніж бажання повставати, і це може говорити про "фундаментальний недолік у підготовці до війни". До всього, Тегеран не побоявся ескалації та поширив війну на сусідні країни Близького Сходу.

"Трамп може вирішити припинити війну будь-якого дня, і операції Моссаду ще не принесли результатів", — написало медіа з посиланням на слова Нетаньяху після початку бойових дій.

Медіа також пояснило, чому ж не сталось повстання. З'ясувалось, що причини дві. По-перше, "протестувальників не виходять на вулицю, бо їх розстріляють". По-друге, 60% іранців хочуть краще жити, але не хочуть помирати в боротьбі з КВІР.

"Після страйків та вбивств на початку війни повстання так і не відбулося. Але ізраїльські чиновники кажуть, що вони ще не втрачають надії", — підсумувало NYT, зауваживши, що може відбутись сухопутна операція.

Війна в Ірані — деталі

Зауважмо, попри оцінкам аналітиків про несприятливий перебіг війни в Ірані, дані про кількість ударів Тегерану зменшилась у 16 разів. Про це свідчить інфографіка OSINTера з ніком MarioLeb79, яка з'явилась у соцмережі X.

Війна в Ірані — статистика ракет та "Шахедів" з 28 лютого по 23 березня 2026 року Фото: X (Twitter)

Зазначимо, останні заворушення в Ірані тривали з кінця грудня 2025 року до січня 2026 року. Під час заворушень бойовики КВІР та поліції Басіджа стріляли по протестувальниках, затримували та катували людей. У країні відключили доступ до мережі на кілька днів: за оцінками аналітиків, могло загинути близько 30 тис. мітингарів. У ті дні президент США спершу говорив, що допомога надійде, але ніяких дій не реалізував.

