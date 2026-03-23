Рекордные задержки и отмены: аэропорт Санкт-Петербурга аннулировал более 60 рейсов

Атаки украинских дронов парализовали работу аэропортов в России, в том числе и петербургского Пулково, где зафиксированы рекордные задержки и отмены рейсов.

Масштабная и мощная атака украинских беспилотников, начавшаяся 22 марта, на Ленинградскую область вызвала настоящий хаос в транспортной системе российского региона. Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на Минтранс России

В сообщении говорится, что после введения в воскресенье плана "Ковер" из-за угрозы беспилотников, главный аэропорт Санкт-Петербурга фактически прекратил нормальное функционирование.

По данным сервиса FlightRadar24, в воскресенье в аэропорту было задержано 128 рейсов (38% от всех вылетов и прилетов), а в понедельник — 109 (29%).

В телеграмм-канале аэропорта сообщается, что 87 рейсов на вылет задерживаются более чем на два часа. Сотни пассажиров застряли в аэропорту и буквально спят на полу.

Минобороны России заявило о массированной ночной атаке 249 беспилотников на 12 регионов России, утром в субботу министерство сообщало о 283 сбитых за ночь БПЛА, сообщает агенство "РИА новости".

Напомним, что крупнейшие порты на Балтийском море Усть-Луга и Приморск приостановили экспорт сырой нефти из РФ с воскресенья, 22 марта, после атаки дронов. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, несколько топливных резервуаров в Приморске загорелись после атак беспилотников, но не упомянул о приостановке экспорта нефти.

23 марта появилисьновые спутниковые снимки нефтяных резервуаров в порту Приморск, которые опровергли официальные заявления властей о незначительных повреждениях. На кадрах из космоса — четыре разные цели, а не одна.