Рекордні затримки та скасування: аеропорт Санкт-Петербурга відмінив понад 60 рейсів

Атаки українських дронів паралізували роботу аеропортів в Росії, зокрема, й петербурзького Пулково, де зафіксовано рекордні затримки та скасування рейсів.

Масштабна та потужна атака українських безпілотників, що почалася 22 березня, на Ленінградську область спричинила справжній хаос у транспортній системі російського регіону. Про це повідомляє російська служба BBC із посиланням на Мінтранс Росії

У повідомленні йдеться, що після запровадження в неділю плану "Килим" через загрозу безпілотників, головний аеропорт Санкт-Петербурга фактично припинив нормальне функціонування.

За даними сервісу FlightRadar24, у неділю в аеропорту було затримано 128 рейсів (38% від усіх вильотів та прильотів), а в понеділок – 109 (29%).

У телеграм-каналі аеропорту повідомляється, що 87 рейсів на виліт затримуються більш як на дві години. Сотні пасажирів застрягли на летовищі та буквально сплять на підлозі.

Міноборони Росії заявило про масовану нічну атаку 249 безпілотників на 12 регіонів Росії, вранці в суботу міністерство повідомляло про 283 збитих за ніч БПЛА, повідомляє агенство "РІА новини".

Нагадаємо, що найбільші порти на Балтійському морі Усть-Луга і Приморськ призупинили експорт сирої нафти з РФ із неділі, 22 березня, після атаки дронів. За словами губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, кілька паливних резервуарів у Приморську загорілися після атак безпілотників, але не згадав про припинення експорту нафти.

23 березня з'явилися нові супутникові знімки нафтових резервуарів у порту Приморськ, які спростували офіційні заяви влади про незначні пошкодження. На кадрах з космосу — чотири різні цілі, а не одна.