Круглосуточные атаки: в Минобороны Украины объяснили, когда Россия всерьез начнет думать о мире

Когда в крупных городах России ситуация станет опасной и нестабильной, тогда Кремль серьезно начнет думать о завершении войны.

Соответствующее заявление после последних мощных атак на РФ сделали в Министерстве обороны Украины на странице в Threads.

В главном оборонном ведомстве Украины подчеркнули, что ключевым фактором для изменения позиции России станет перенос рисков войны на территорию самой России.

"Россия начнет задумываться об окончании войны, когда уродам в Москве, Питере, Краснодаре и других крупных городах станет опасно и некомфортно жить. годами наши Силы обороны расчищают путь, чтобы вернуть войну туда, откуда она пришла", — говорится в заявлении.

В министерстве напомнили, что в последнее время украинские удары по территории РФ стали системными и значительно более эффективными.

Відео дня

"Круглосуточные атаки на Москву, попадания в Ленинградской области по порту, постоянные налеты на Сочи. И это мы только "прощупываем почву". Силы обороны отплатят всем, кто принес войну", — отметили в министерстве.

Атаки украинских дронов в России

Напомним, что атаки украинских дронов парализовали работу аэропортов в России, в том числе и петербургского Пулково, где зафиксированы рекордные задержки и отмены рейсов. Масштабная и мощная атака украинских беспилотников, начавшаяся 22 марта, на Ленинградскую область вызвала настоящий хаос в транспортной системе российского региона.

По данным сервиса FlightRadar24, в воскресенье в аэропорту было задержано 128 рейсов (38% от всех вылетов и прилетов), а в понедельник — 109 (29%).

В телеграм-канале аэропорта сообщается, что 87 рейсов на вылет задерживаются более чем на два часа.

Крупнейшие порты РФ на Балтийском море Усть-Луга и Приморск приостановили экспорт сырой нефти из РФ с воскресенья, 22 марта, после атаки украинских дронов.

Приморск и Усть-Луга — главные пункты экспорта российской нефти. Так, Приморск, способный экспортировать более миллиона баррелей сырой нефти в сутки, является крупным рынком сбыта для флагманской российской нефти "Урал" и высококачественного дизельного топлива.