Цілодобові атаки: в Міноборони України пояснили, коли Росія серйозно почне думати про мир

Коли у великих містах Росії ситуація стане небезпечною та нестабільною, тоді Кремль серйозно почне думати про завершення війни.

Відповідну заяву після останніх потужних атак на РФ зробили у Міністерстві оборони України на сторінці в Threads.

У головному оборонному відомстві України наголосили, що ключовим фактором для зміни позиції Росії стане перенесення ризиків війни на територію самої Росії.

"Росія почне замислюватися про закінчення війни, коли потворам у Москві, Пітері, Краснодарі та інших великих містах стане небезпечно і некомфортно жити.Роками наші Сили оборони розчищають шлях, щоб повернути війну туди, звідки вона прийшла", — йдеться у заяві.

У міністерстві нагадали, що останнім часом українські удари по території РФ стали системними та значно ефективнішими.

"Цілодобові атаки на Москву, влучення у Ленінградській області по порту, постійні нальоти на Сочі. І це ми тільки "прощупуєм почву". Сили оборони відплатять всім, хто приніс війну", — наголосили у міністерстві.

Атаки українських дронів в Росії

Нагадаємо, що атаки українських дронів паралізували роботу аеропортів в Росії, зокрема, й петербурзького Пулково, де зафіксовано рекордні затримки та скасування рейсів. Масштабна та потужна атака українських безпілотників, що почалася 22 березня, на Ленінградську область спричинила справжній хаос у транспортній системі російського регіону.

За даними сервісу FlightRadar24, у неділю в аеропорту було затримано 128 рейсів (38% від усіх вильотів та прильотів), а в понеділок – 109 (29%).

У телеграм-каналі аеропорту повідомляється, що 87 рейсів на виліт затримуються більш як на дві години.

Найбільші порти РФ на Балтійському морі Усть-Луга і Приморськ призупинили експорт сирої нафти з РФ із неділі, 22 березня, після атаки українсьих дронів.

Приморськ і Усть-Луга — головні пункти експорту російської нафти. Так, Приморськ, здатний експортувати понад мільйон барелів сирої нафти на добу, є великим ринком збуту для флагманської російської нафти "Урал" і високоякісного дизельного палива.